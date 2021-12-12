林子祥《我們的歌》熱爆　葉蒨文寫信答謝節目組

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）喺內地綜藝節目《我們的歌》中大晒無敵唱功，令人氣再度爆燈，佢喺無綫騷《歡樂滿東華2021》度，被追問會唔會喺明年亞博個唱中同葉蒨文（沙麗）夫妻檔上陣，就知啲粉絲好掛住沙麗。

講沙麗，佢日前親筆寫咗封致謝信畀《我》嘅主持人林海同節目組嘅所有工作人員，除咗讚林海喺節目度，可以帶動所有人，個節目又做得咁有heart外，最感激係個節目改變咗佢老公。

佢話曾經好擔心老公需要時間同努力適應節目節奏和強度，但原來係自己白擔心一場，因為老公遇上有無盡耐心同善意嘅人：「非常感謝你們給了阿Lam這個機會，讓他在生命中的這個時間，踏上這段千載難逢的『旅程』。他回家的時候，我打開家門，歡迎一位煥然一新的人回到我們的生活中。他的精神更加豐富；同4個半月前走出家門時相比，他的音樂令生活有了新的延伸和更深刻的意義。」又提及阿Lam返到屋企就攬住佢，仲喊住話好想念喺呢個「旅程」遇上嘅每位，覺得位位都係好善良同夠尊重人。

最後，佢要感謝節目組將阿Lam嘅拍檔，內地歌手胡夏，喺浩瀚宇宙中帶到老公身邊，覺得兩個男人組成嘅「牛奶小胡子」，係相隔40多年重遇嘅雙胞胎，亦係阿Lam嘅福氣，胡夏好神奇咁出現，所有一切對阿Lam嚟講係喺心深處嘅經歷，令老公可以心懷感激咁度過佢餘生中的每一天，而沙麗自己都有呢個同感。