教主耳機　型格黑登場

人氣男團MIRROR去到邊紅到邊，今年8月「教主」Anson Lo戴過Nothing ear(1)耳機，迅即令這款耳機熱炒兼賣斷市。最近這款教主耳機再推全新黑色版本，保留了獨特的透明外殼，並加入煙熏色飾面及啞光黑色矽膠耳塞和內部耳機殼，較原來的白色版更神秘型格。

耳機僅重4.7g，符合人體工學，內置11.6mm大尺寸驅動單元，瑞典團隊Teenage Engineering更針對全音域進行軟硬件微調，音色具一定保證。耳機另支援主動降噪，提供「輕度」、「最大」及「透明」3個模式。其他賣點包括防汗、防水濺及34小時超長播放時間。

同場加映︰降噪新貴

同期降噪耳機仲有Technics EAH-AZ60，配備Dual Hybrid NC雙混合數碼降噪技術，透過前饋和反饋技術結合模擬和數碼處理，有效抵銷外界和耳機內的噪音。另外，它對應LDAC聲音編碼技術，支援無線高清晰音訊標準，可享受96kHz/24 bit的高動態範圍聲音。淚珠形外殼可緊貼耳道，並達到IPX4防水規格，適合戶外使用。