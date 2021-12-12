告房產公司勝訴被駁回！汪小菲爆Seed：我就不相信沒有法律

汪小菲和大S（徐熙媛）於上月22日宣布離婚，汪小菲隨即全心投入事業。他時常在網絡衝動發言，盛傳因此婚姻出現裂痕。而他今日（12日）凌晨突然發文：「我就不相信沒有法律了！」然而隨後再度秒刪。

汪小菲10月時曾表示事件，10年前在唐山買了8,000多平方公尺的樓，並開設餐廳投資過億，結果開發商10幾年來不給辦房產證，後來得知他的土地房產被地產公司抵押謀求自身的貸款，他憤而提告，並且在一審獲得勝訴，不過對方上訴到高等法院，結果一審判決居然遭到駁回。

對此汪小菲氣到發文：「我就不信沒有法律了！」他並以「不出所料」來形容一審遭駁回雖然不感到意外，仍指出這是很罕見的狀況，因為地產公司規模和實力都比他大很多。而汪小菲質疑整個判決過程：「我們一審勝訴了，而且有理有據，我為甚麽之前發這個微博，就是因為了解有某人給河北高院……我們沒關係，只能通過公眾媒體尋求合理的判決。看來不出所料，和我預判的一樣，居然他們自己推翻了自己的判決。」有認識法律的網民給他建議，他也回應：「是某退休人員在背後做顧問！」對整起官司公平性感到存疑。