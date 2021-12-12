陳凱詠開騷着SM皮衣爭番口氣　自爆一直冇自信

環球歌手陳凱詠（Jace）於在九展Star Hall舉行一連兩場首個個人售票演唱會，甫出場就以型爆的火紅皮褸登場，獻唱熱爆歌《天生二品》揭開序幕，一輪快歌熱身後，換上性感火辣的緊身皮衣，甚有SM Feel熱舞演繹新歌《收聲多謝》，索爆身材令全場尖叫聲不絕，Jace和歌迷打招呼：「大家好！現場有幾多係個二品官？由上次《PROCESSED》演唱會400人今次我哋嚟到Star Hall喇，多謝大家！」

嘉賓Serrini一身bling bling造型登場，跟Jace合唱《相對濕度》，兩人自信演出，以行動表達「想做就去做，有自信就漂亮」的新一代格言。她跟Serrini笑說：「下次你開show唔搵我做嘉賓可以搵我做Dancer㗎！」Jace還送上特備環節，將武術花劍糅合舞蹈，表現出剛柔並重，之後再到師弟Mike（曾比特）出場合唱。

Jace還分享自己成為歌手前的經歷，稱小時候缺乏自信：「我細個成日覺得自己唱歌唔好聽，又怕同人講鍾意唱歌會畀人話發明星夢。不過今日可以嚟到呢個舞台，我想同大家講，有夢想但係未達到嘅你放膽去做啦，我經歷過，只要畀自己慢慢進步，終有一日可以達成自己嘅夢想。」而壓軸嘉賓則是MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）。她又提及近來有朋友將會離開香港，眼泛淚光唱出《Ciao》再感性說：「能夠做得成呢個show唔知點形容，有人提點我要珍惜每個時刻，的確時間過得好快，多謝每個鼓勵過我嘅朋友！」