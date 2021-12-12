神徒瘋狂！Anson Lo柴灣謝票如王者出巡

剛在韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》中奪「最佳新人亞洲歌手（華語地區）」的男圑MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），今日（12日）出席電影《假冒女團》的柴灣謝票場活動，被粉絲稱為「教主」的他在經理人花姐的陪同下落車步入戲院，現場數百「神徒」起哄，現場高呼：「恭喜教主！」又有「神徒」送禮物及鮮花，場面墟冚，如王者出巡。

他和兩名女主角蘇皓兒（Chloe）和陳紫萱（Summer）完成謝票後，登上私家車趕到銅鑼灣戲院繼續謝票，場面更加失控，神徒在電影播映前高舉燈牌及應援物品，祝賀教主：「祝《假冒女團》票房大賣！恭喜Anson獲得MAMA亞洲區最佳新人獎！」

Anson Lo待Chloe及Summer謝票後，他說：「很開心各位入場支持，Merry Christmas ！」又與「神徒」互動問以舉起手指示意入場觀看次數，不少「神徒」高舉手指示意已觀看逾5次。他又指曾憂慮演技及新片是否觀眾喜歡的片種，不過仍望有機會參與拍攝電影，讓大家可看見全新的Anson Lo，他說：「超級無敵開心，見到你們我就開心。」最後幾位主角和導演跟觀眾們一起影大合照。