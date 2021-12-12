岡本杷奈　爆乳超市高妹

個人生得高大係咪着數啲？都要睇吓做乜嘢工作，舉例，喺超級市場做售貨員，身材高大，處理上層貨架都輕鬆好多，唔使鋪鋪擔櫈仔。今日為大家介紹嘅高妹岡本杷奈，就曾經喺超市工作，而佢亦因為身材高挑，喺寫真界獲得好高嘅人氣。

身材吸睛

日本寫真界有唔少樣靚身材正嘅女優，但平均身高只有5呎2、3吋左右，想搵個身材高挑又有一對巨乳嘅靚女嚟睇吓，選擇真係唔多，被譽為「寫真界最強BODY」嘅染谷有香算係代表人物之一，而現年23歲嘅寫真界新人岡本杷奈，則好有潛力同有香平分秋色。先由杷奈嘅美貌講起，佢有一把長長嘅秀髮，一雙明亮而精靈嘅大眼，個樣好有明星相，相當討好。身材方面，阿妹有成5呎8吋高，只係矮過師姐染谷有香1吋，而且腰幼腿長，上圍對F奶更加係睇頭十足，呢副身材相信冇乜嘢人會挑剔。

氣勢如虹

今年4月正式投身寫真界嘅岡本杷奈，之前喺家鄉福井縣一間超級市場做售貨員，因為笑容可親，待人態度有禮，深受當地街坊歡迎，而佢喺出道之後，亦憑住一張可愛嘅笑容，獲得唔錯嘅人氣。不過，阿妹喺一次訪問中被問到自己嘅誘人之處，佢嘅答案既唔係笑容，亦唔係胸前嗰對F奶，而係屁股，唔知大家點睇呢？

講真杷奈個躉又確係幾吸引，圓潤、結實又彈手，難怪佢拍寫真以來，聲勢愈來愈強，短短半年就拍咗3部寫真映像作品，最新一部已鐵定喺明年1月推出！另外，阿妹希望自己嘅事業發展多元化一啲，最好能夠做到雜誌封面女郎，甚至有機會喺電視節目中亮相。以佢嘅質素，相信好快可以達成願望！