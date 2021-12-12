自爆身體響警號︱李冰冰性感襲深圳　驚現大Fat唇

內地女星李冰冰自從2018年主演電影《極悍巨鯊》後，一直未有作品推出，處於休息狀態，直至今年年中才開始復工，包括拍新片《平凡‧英雄》及綜藝節目《奇遇人間角落》。早前她拍《奇》後更有感而發，發長文自爆這幾年身體不大好，不單常感到乏力怕冷等，最折磨她是長期失眠。今日（12日）她空降深圳出席活動，是自爆身體不佳後首次公開露面。

以粉紅色低胸長裙示人的李冰冰，在深圳的某商場現身，吸引大批市民圍觀，造成水洩不通的逼爆場面，而不少網民更發文稱在現場久等逾1小時，更有部分網民稱大牌明星特別架勢，明顯不滿姍姍來遲的李冰冰。在大批保安護送下到場的李冰冰，在現場公開致歉，她說：「我已經好久沒來深圳，突然發現深圳已經變得美的不認識了。對不起，因為剛才在來的路上，我不知道為甚麼，深圳的交通為甚麼這麼堵，我們的司機已經是用盡各種方法來，非常抱歉，讓大家久等！」

雖然李冰冰聲稱健康麻麻，但今日現身時明顯精神奕奕，全程心情甚好，有求必應的合照，又主動跟粉絲們揮手打招呼。而不少在現場的網民留，指李冰冰狀態十足，神采飛揚，完全不似48歲外，有部分網民卻指她的嘴唇比以前厚，驚現「大Fat唇」，未知是否化妝效果所致。