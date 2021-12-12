見到個「短」字，好多人都會產生負面印象，可能係聽得多「短處」、「短缺」、「短路」呢啲詞語吧！但其實喺情色世界，用到短（Short）呢個字，唔一定係負面嘢，甚至可以令男士想入非非呢！

Short Leg 第三隻腳

好多女人都希望自己有一對長腿（Long Leg），但原來Short Leg都可以滿足到佢哋，講緊嘅，其實係指男士胯下嘅第三隻腳，係就係短啲，但只要係短小精悍，一樣可以得到女人嘅歡心。

Short Hairs 唔係頭髮

「Short Hair」係指短頭髮，但係「Short Hairs」係暗指男女私處嘅毛毛，原因好簡單，事關嗰度嘅毛毛通常較短。之所以用上「通常」二字，皆因南非開普敦有位女士叫Maoni Vi，佢嘅私處毛毛長達71公分，真係長得誇張！

Short Strokes 短途衝刺

英文情色俚語有趣之處在於背後嘅意思唔係咁易估，以「Short Strokes」為例，原來有兩個解法，一係暗指男士自娛，二係形容男士喺臨近發射前，最後嗰下用力向前挺嘅動作。講開Short，對短兵器嘅男士嚟講，「Bend and Press」係最啱用嘅性愛體位，據臨床性學家Rachel Sommer博士指出，呢招玩法係女方先仰臥，然後張開雙腿，膝頭拉向胸部，等男方嘅短兵器可以進入，仲可以喺曳曳時肆意刺激女方嘅敏感部位呢！

《Booty Shorts》 火辣熱褲

Short字加個「s」喺尾，可解作熱褲，而呢種裝束能展現女性迷人嘅臀形同長腿，好易令男士睇到着火，難怪美國四仔脫星經常以緊身熱褲上陣。呢套由Zero Tolerance喺2012年推出嘅《Booty Shorts》，算係一套經典作。影片由著名導演Mike Quasar執導，搵嚟Krissy Lynn、Amy Brooke、Jessi Palmer等身材火辣嘅女星孭飛，扮演唔同角色，包括洗車女郎、髮型師、油站加油員等等，佢哋有個共通點，就係全部以性感熱褲上陣，露出圓渾美股，加上即場曳曳嘅急色演出，極具官能刺激，特別係身材火辣嘅Krissy Lynn，換上吊帶背心加熱褲時，性感度真係爆晒燈！

同場加映：矮中代表 成瀨心美

日本AV界會用「小柄」二字嚟形容身材矮小嘅女優，身高僅147公分嘅成瀨心美都算係代表人物。2009年1月以企劃單體女優身份出道嘅佢，聲稱受人氣AV女優Rio影響而入行。由於佢嘅上圍有成35E，加上蘿莉巨乳嘅形象深得AV迷歡心，好快成為當時30大人氣AV女優之一，仲同神咲詩織、櫻心美等人組成5人AV女優團體「me-me」。2012年，阿妹成為宇宙企劃專屬女優，兩年後宣布引退，並且喺AV片廠KMP擔任宣傳部長。值得一提，阿妹喺引退後，人氣不減，不但為遊戲代言，去年11月更推出首支單曲《御無沙汰》呢！