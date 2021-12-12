唔使陪太太！黎諾懿抱小春雞睇粵劇晒父愛

新編粵劇《呂布情傾貂蟬》晚上（12日）於西九戲曲中心首演，再度榮升爸爸的黎諾懿趁住不用陪剛生完BB的太太李潔瑩，帶同大仔小春雞現身支持，他更抱實小春雞影相，大晒父愛！而八和主席汪明荃與丈夫羅家英、藝人胡美儀、陳曼娜、黎燕珊等亦前來撐場！

汪明荃為劇名題字

此劇更獲汪明荃親自為劇名題字，羅家英擔任藝術指導。汪明荃表示自己第一次題字，已練習多個星期，她説：「搵咗老師整個版畀我練習，情傾兩個字特登寫細啲，好鍾意出嚟個效果！（寫得咁好會唔會再多啲作品出嚟展示？）唔好啦啩！會繼續喺屋企寫多啲，過年寫吓揮春。」她表示聖誕節會與羅家英於西九戲曲中心一連8日演出11場，近來勤於養聲為演出做準，但因場次多也有感壓力。

羅家英則大讚擔綱演出此劇的2位新貴，文武生王志良及花旦林穎施：「兩位都係好優秀嘅後輩，將來粵劇都靠佢哋。（難教嗎？）唔難教，佢哋好聽話，不過志良就唔好彩喉嚨痛，今日（12日）同佢去醫院打咗支針，希望今晚冇事，可能佢緊張啦。」

陳曼娜表示剛於內地拍完由梁家樹監製的劇集，同劇演員還有張智霖、李彩華等，返港後又要拍攝ViuTV劇集，她説：「同以前拍劇唔同，依家舒服啲，因為我係於半退休狀態，有好角色發揮先接。」