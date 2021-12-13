【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初十乙未金危日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：拆卸、理髮、掃舍

忌：嫁娶、開業、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、3、6、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

待人接物要有分寸，多管閒事易招惹是非。

金牛座

有四出奔波的可能性，幸獲身邊人全力支持。

雙子座

事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

巨蟹座

人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

獅子座

單身者切忌守株待兔，否則難獲愛神眷顧。

處女座

團結就是力量，多與人合作，謀事易成功。

天秤座

感受到身邊人的關懷，是時候回饋對方。

天蠍座

趁公餘時間四處閒逛，可為你帶來好心情。

人馬座

謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

山羊座

財運回穩，量入為出的策略要貫徹始終。

水瓶座

有必要檢討財務狀況，可避免荷包大出血。

雙魚座

工作忙碌，生活充實，成功感蓋過疲累感。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 正財旺

（跌）狗 易破財

鼠

貴人助力強，即使遇上困難也應付自如。

牛

是日沖煞，家庭運受打擊，有錢財問題。

虎

正財運佳，切記機會不等人，好好把握。

兔

待人接物忌一成不變，需要時要懂讓步。

龍

事業運欠佳，見客傾生意要提高警覺性。

蛇

與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

馬

下午的運勢稍遜，易招惹不必要的麻煩。

羊

頭腦精明零犯錯，工作表現突飛猛進。

猴

吉星高照，獲貴人支援，生活稱心如意。

雞

人氣上升，易在事業上遇到啟蒙老師。

狗

財運低迷，忌投機取巧，以免血本無歸。

豬

好運伴隨，能解決生活上各種棘手問題。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

玄學雖博難救無緣之人

踏入12月，2021年開始倒數，很快到2022年，而一個月後（即2月1日）又是農曆大年初一。

歲月不留人，今年是得着多還是失落多呢？人生過程好像已寫好劇本，但其實在之前的專欄已講過認識五行和我們有甚麼關係。但人總是自以為是，以致錯失了合作、收手等機會。古聖先賢留下很多不可思議的寶藏，人總是掉以輕心。

《周易》有云：「潛龍勿用，亢龍有悔。」可見不管是處於事業開端，還是有所成就的人，都要克制低調，委身低處是中國人處世的一門千年絕學。

「地低成海，人低成王。」守住人生的低處是一種清淨內斂，是人生必須扶正的一種穩重姿態，必須按捺的一種謙遜言辭，必須平抑的一種處世風格。「人生如茶，親品者，細細品嘗，余甘無窮。但若是勉強為之，只會記得入口時的苦澀。」

宇宙雖寬難潤無土之木，玄學雖博難救無緣之人。

2021年將過去，好多人希望明年有所改善，這是每個人的想知想得到心願。有緣又能找到拆解人生八字劇本，就不會再走歪路。