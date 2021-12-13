新人王自我谷爆！炎明熹連Chur 11粒鐘終於冧廠

「聲夢人氣王」炎明熹由選秀節目至今人氣爆燈，惟孭住海量工作的她，身體終於捱不住，繼3星期前抱恙致體力不支跌倒台上，前日（11日）無縫式連踩11小時後，攰爆加上失眠雙重夾擊下，昨日（12日）再度宣告「冧廠」，一連兩個活動也被迫缺席，情況令人憂心！

年僅16歲的樂壇新星炎明熹（Gigi），於無綫選秀節目《聲夢傳奇》過五關斬六將，最終連掃傳奇新星、專業評選大獎及觀眾熱選大獎成為3料大贏家，正式以藝人身份出道，之後展開歌、視雙線發展，由於人氣高企，Gigi亦甚受商場及品牌歡迎，除了周一至周五返學，每星期的周六及周日均是她的工作天，檔期表自然密不透風，出道只有短短5個月，身體已響起警號！繼上月底出席在將軍澳舉行的宣傳活動，因肚屙腳軟於台上突然跣低，原定昨日（12日）一連出席兩個活動的她，最終亦因抱恙缺席。

昔日「自然醒」最幸福

面對海量工作，Gigi從沒半句怨言，前日（11日）她又化身鐵人，中午已現身電視城，為晚上舉行的慈善節目《歡樂滿東華2021》綵排，期間既要接受傳媒訪問，開騷前還要出席另一個頒獎禮活動，當時穿露肩衫的她於戶外受訪，坦言身體尚頂得住，每天也至少睡6小時：「入行前大概瞓9個鐘就自然醒，依家諗番覺得自然醒好幸福。（有冇補身？）平日會飲雞精，姑媽都會煲湯水畀我。」為免Gigi着涼，工作人員立即為她披上外套，之後便匆匆趕返電視城為節目做準備。

參與內地節目賣關子

Gigi先以女團「After Class」身份，與隊友姚焯菲、鍾柔美及詹天文獻唱成團曲《要為今日回憶》，及後再與師兄胡鴻鈞合唱《愛是帶種缺陷的美》，接着雙雙走到另一錄影廠繼續獻Sing，不過此時Gigi已面露疲態，說話氣若游絲，但仍保持水準獻唱，直至完成該部分演出後，Gigi繼續撐住身體受訪。對於有指她參加無綫與內地合辦的節目《聲生不息》，Gigi故作神秘表示：「大家如果想知嘅話就留意吓，估吓我有冇入圍，依家暫時保密，公司想統一發布消息。（想唔想去內地工作？）一定想，因為可以增加多啲經驗。（想唔想探家人？）有機會嘅話當然非常理想，因為已一段時間冇見佢哋。」完成訪問後，連踩11粒鐘的Gigi終於可以收工。

樂易玲：佢對眼唔舒服

大抵返到屋企已是半夜時分，昨日（12日）又有兩個活動工作，體力透支加上嚴重失眠困擾，鐵人Gigi終於倒下了，宣布「冧廠」！即使成為今年《新城勁爆頒獎禮》新人獎大熱的她，也未能現身活動拉票，緊接與歌手曾比特於工展會內舉行的活動亦告甩底。

無綫高層樂易玲昨日（12日）就Gigi再次病倒一事回應：「尋日有幾個活動，Gigi因為要長時間戴隱形眼鏡，所以令到對眼唔舒服，好乾、有紅腫化唔到妝，所以叫佢喺屋企休息，今日（新城）活動有Chantel（姚焯菲）頂住。之後返學戴眼鏡，等對眼可以有得休息。」對於偶像又告不適，嚇壞一班「Gi炎粉」，紛紛於網上留言望Gigi早日康復，以健康姿態再與他們見面。