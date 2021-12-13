食姐姐唔使抖︱情場快槍手　柯震東追女只限2周

台灣男星柯震東桃花極旺，緋聞傳個沒完沒了。近日他為電影宣傳時否認自己追女有道，自嘲招數很爛，直言只要追求超過2星期也不成事就會轉移目標，相當懂得放下。

柯震東情史豐富，最為人熟知的是與蕭亞軒、李毓芬的2段「姊弟戀」，近年傳力追庾澄慶外甥女愷愷、台灣網紅鄭婕彤及陳亮君等，之前跟家人同遊美國時，又被指有美女同行，緋聞多籮籮，似乎追女有一手！不過，他近日偕宋芸樺及馬志翔宣傳新片《月老》時，謙稱沒有追女秘技：「我超爛，高中時只會傳短訊尷聊，像『你做甚麼？』、『哈哈』之類。」又直言不會追求女生超過2星期：「沒有追到就換下一個，喜歡就在一起，如果要觀察就算了，沒關係！（放棄過幾個？）沒有超過10個。」

宋芸樺鍾情英雄

宋芸樺透露讀書時有男生以唱歌及整卡片等方法追求她，但長大後明白相處才是最重要，認為愛情是命中注定，又開玩笑稱想將紅線跟超級英雄「鐵甲奇俠」綁在一起。電影既關於愛情，亦與生死、放下有關，她表示拍這部戲是一個療愈過程，回想2年前奶奶過世，她當時沒有把要說的話告訴對方。而柯震東直言面對生離死別會難過，但他選擇往前走，讓自己慢慢消化，不會沉溺於一個狀態太久。

至於本身是「暖爸」的馬志翔首演反派，坦言一開始不懂怎樣做，通過跟導演溝通及拍檔幫助而建立角色，但若可以選擇的話，他希望嘗試宋芸樺的角色：「演員都是被選擇，我想做一個未試過的角色，所以想演女生。」但搞笑強調不想跟柯震東演一對。