被重提甩裙事件！陳凱詠遭Serrini奉勸：啪實啲鈕

環球歌手陳凱詠（Jace）於九展Star Hall舉行一連兩場處女賣飛演唱會，昨晚尾場繼續爆滿，獲徐濠縈、Gin Lee（李幸倪）、KB、組合石山街等現身支持。Jace以紅黑配Rock妹Look登場，打頭陣唱出《天生二品》，全場「二品官」（Fans暱稱）即High爆企起身大合唱，連接演唱多首英文歌後，Jace除去外套及短裙，貼身高衩Body suit將其Fit到漏的身段完美呈現，意態撩人獻唱新歌《收聲多謝》，於台上特設的輸送帶同Dancers埋身跳舞，一時碌地、踢腳又擘腿，睇到台下Fans嘩嘩叫！

緊接邀請是晚首名嘉賓出場，孖「陀地歌姬」Serrini合唱《相對濕度》，Serrini搞笑話見Jace有好多小朋友Fans，所以不會亂講粗口，再留下獨唱《～旋轉with me*》讓Jace換衫，她抵死重提對方上次演出甩裙事件：「啪實啲鈕記得！」搞到Jace哭笑不得！下一部分Jace以一身白裙化身俠女表演耍花劍，再隨住吊台上升跟坐於二樓的Fans打招呼。第二位嘉賓是同門歌手Mike（曾比特），「葡萄」表示好羨慕對方可以開到演唱會，希望將來亦有機會開騷。

Jace於情深說話環節大膽爆父母秘密，先由自做歌手後經常做訪問經常提起父母做切入點，還一度講到哽咽：「雖然我染晒金毛，但我係個好傳統嘅人，好重視屋企，而父母一直都好支持我，先可以畀到我咁自由不羈、天生異品，媽咪唱歌好叻，我細個喺幼稚園唱歌啲同學讚好好聽，我就好招積咁話係遺傳媽咪，亦好多謝爸爸喺我由細到大都播麥當娜、關淑怡、杜德偉啲快歌，我就喺強勁節拍下成長，好多謝佢哋！接下來要送首歌（《Hopelessly Devoted To You》）畀你哋，呢首歌係媽咪嘅飲歌，爸爸聽完就展開追求。」此時大會鏡頭影住坐於台下的雙親，Jace媽媽甚為怕醜！

唱作人Jay Fung（馮允謙）擔任第三位嘉賓，二人拖手合唱，Jace亦老實不客氣向對方𢱑歌，意想不到Jay自爆為她寫歌中：「2個月前有日突然喺腦海聽到你把聲，覺得首歌會好啱你唱，會返去完成佢！」Jace感動到即向Jay伸出手：「合作愉快！」

到個唱後段，她換牛仔裝襯Tube Top帶來熱舞，全程氣都唔喘跳唱Medley，將現場氣氛推至最高點！至於唱《Ciao》前，突然有感而發指雖然身邊有好多朋友離開香港移民，但她堅決留守：「同大家一齊見證繁榮同低窪。」Encore時，Jace再換粉紫色超貼身長裙送上首支派台歌《想突然》以及《隔離》，為兩場演唱會畫上句號。

騷後她接受訪問，興奮話慶功要放肆食麻辣火鍋及煎炸食物，問到今次是否最性感一次？她笑話：「都盡盡哋！冇乜嘢可以攞到出嚟，性感呢啲嘢都志不在性感，志在意象夠型！」又自爆表演花劍是出於私心想給Fans驚喜，但亦是令她感最大壓力的項目：「明明係2、3個月前決定要耍劍，最後得5日時間排練！」

講到爆父母拍拖秘密，她笑說開騷前有向父母放風聲話要影相着靚啲：「真係好多謝佢哋，同時想提醒小朋友追夢嘅時候要孝順父母，呢個騷好有教育意義，哈哈！」另外，再談及她於台上提起移民，Jace自爆當年去完美國交流後，曾有想過重回當地做Dancers念頭，但之後因太記掛住香港作罷，不過她慨嘆身邊最好朋友都陸續移民，未能邀請他們欣賞今次個唱好可惜。