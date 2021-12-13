【大絕！】直擊貓奴心臟的聖誕禮物　

當你的身邊有一位貓奴，每次選禮物時就會特別容易！皆因只要是貓貓的精品，都可以快速地「收買」他們，教他們冒起心心眼。不過話雖如此，禮物都是要有新意又實用才有驚喜，如果你都想為身邊的貓奴朋友選上合心意的聖誕禮物，不如睇睇日本雜貨品牌Felissimo新上線的貓貓造型精品啦！

貓的魅力實在勢不可擋，一口氣就推出了4款精品，用處各有不同。第一款是貓貓圖案拖鞋，毛絨絨的感覺最適合冬天使用，而貓貓們紛紛露出肚皮，見到都想伸出邪惡的小手手去摸一摸，一鞋一款小貓咪的圖案，一次過擁有兩隻小貓咪，天下我有！第二款是太陽能雨天貓，三款不同姿勢的貓咪穿上雨衣、拿起燈籠，在黑夜中為你照明。貓貓內置電池，白天以太陽能充電，充電時間約需8-10小時，到了黑暗的地方，燈籠就會自動亮起，發光時間最長約10小時，夠特別吧！

至於第三及四款是與日本插畫家995 Tabularasa合作推出的可愛聯乖，以其繪畫的卡通貓咪為造型，推出了休閒好拍檔圓枕與便利貼，無論是休息還是工作期間都常伴你左右，其中便利貼更有大頭款和全身款，全身款以貓咪日常的姿勢及行為為主，非常生動，當書籤使用亦是巨可愛，連包裝都是貓貓喜愛的紙皮箱。以上4款產品都已在Felissimo官網見街，各位貓奴到底要守護厚厚的銀包，還是可愛的貓貓呢？