友達以上戀人未滿　石修吹色士風溝米雪

米雪與石修貴為老戲骨，雖然於無綫劇集《十月初五的月光》分別挑戰經典角色「Q姨」及「全海景」，但不約而同表示零壓力，過往亦曾創造不少經典角色的米雪，笑指此後也有演員重演其角色，認為一部質素高的作品才會被翻拍，加上今次故事以流浮山為背景，內裏故事也跟21年前的版本不同，所以有信心為觀眾帶來新鮮感。石修就表示當年舊版本播出時不在港，未有機會觀眾，故視今次版本為一個全新作品拍攝。

由於二人飾演一對友情以上，戀人未滿的知己，為了令觀眾看得有共鳴，所以他們從服飾到對白節奏也一一溝通，米雪表示：「我同石修成日研究點樣演場戲，佢好就得我，睇我點演會遷就我，最記得有場戲要跳舞，佢吹色士風，揀件舞衣都要飄逸啲，就畀咗3套衫石修揀。」擅長吹士風的石修，有機會於劇集顯身手，笑言事前也做足功課練習：「米雪喺劇入面首飲歌係《荷花香》，導演安排我用色士風嚟夾，所以都要Check佢個Key同咩Tone。」不但如此，二人還有跳舞戲份，米雪更早於監製安排老師，自己一早搵老師上堂學舞步，她說：「上咗一堂錄影好自己練，之後畀石修有個概念，有時未埋位就一齊行埋一邊練舞，不過拍嗰日好攰，未停過跳成10幾個鐘，因為同何依婷又跳，仲要教埋啲小演員，好攰但又開心，當做運動。」

談到與胡鴻鈞及何依婷不乏對手戲，米雪與石修同聲指心境也變得後生，還大讚他們非常醒目，米雪說：「依婷係辣椒仔，要喊就喊，大家都知喊好浪費時間，但我好鍾意佢，因為好快，試戲時已嚟料。胡鴻鈞就練手語好叻，嚟到片場永遠準備好晒，我哋唸對白都要望一望，佢完全係嗰個狀態，好叻仔。」