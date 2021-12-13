「龔水黨」落重本！呂慧儀張景淳大型廣告Selfie謝粉絲

無綫人氣處境劇《愛．回家之開心速遞》深得觀眾歡心，尤其當中「熊若水」呂慧儀飾及「龔燁」張景淳，成為大家心目中嘅「最強CP」。劇情講到「龔水」將於本月27日拉埋天窗，二人由534集（2019年3月14日）開始發展戀情，「拍拖」兩年經歷高低，終於有情人終成眷屬，更入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》角逐「最受歡迎電視拍檔」，認真可喜可賀。影迷為慶祝盛大喜事，特意安排一連串應援活動，不但巴士站燈箱、巴士車身廣告見到佢哋嘅蹤影，更登大型廣告牌，應援活動不比MIRROR輸蝕！

尋日（12號）呂慧儀及張景淳特意約埋一齊去大型廣告牌下打卡，呂慧儀將相片分享到社交網，答謝影迷嘅用心：「謝謝喜歡龔水的朋友們，謝謝你們看得投入，謝謝你們追得緊貼，謝謝你們愛護支持，每天看到大家的打卡，真的很心甜！海報好大張！設計也很美！深深的感受到了，你們的熱愛，熱愛。龔水！熱愛。回家！」

張景淳亦感觸發文：「感謝一直陪伴龔水發展，陪著龔水成長的觀眾和粉絲。無論係廣告應援，到場支持，打開電視追看，或願意和身邊的人說：『我喜歡龔水』的大家，在心中對您們都有一萬句感謝。龔水經歷過的追追趕趕高高低低、實在心驚與膽戰去建立這親厚關係，但沿途就算意外脫軌，多得你、妳和您們，跟我們共同面對時間流逝，和陪我搖曳。」更乘機向大家拉票：「感激邁向1500集以來的支持，這個月對龔水是值得喜慶的月份。希望大家26-28號打開電視點開手機直播，一起見證龔水最緊要的一刻！」