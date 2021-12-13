唔識貨︱林心如零食送上門　霍建華竟然請食閉門羹

台灣女星林心如近日為劇集《華燈初上》宣傳，頻頻出席活動同訪問，近日佢就盤點自己劇集中的經典造型，佢就話，最鍾意就係《還珠格格》經典嘅「紫薇格格」造型，以及跟霍建華訂情之作《地下鐵》嘅宣傳造型，仲有2016年《結婚》嘅兩套禮服，同埋《華燈初上》嘅日式酒店小姐造型。

林心如說：「拍攝《還珠格格》時，從一開始的不適應到後來穿着花盆底鞋健步如飛……」佢仲大爆原來當年同老公霍建華合作嘅首部作品《地下鐵》時，佢親自送零食畀霍建華，但慘遭對方請食閉門羹，而合作期間霍建華成日一支公喺露台望住出面嘅黑夜，拒人於千里之外。

後來兩人拍拖，心如問番呢件事，霍建華就解釋係因為劇情需要，唔允許佢哋出現快樂嘅氣氛，下一場戲係霍建華飾演嘅角色死掉，林心如需要哭，所以佢要維持悲傷情緒。林心如就喺訪問中笑言搞得自己好似好不敬業。」林心如亦有喺節目分享家庭趣事，佢話家附近有婚紗店，霍建華帶女兒上課經過時，小海豚會指住漂亮婚紗說要穿，霍建華立刻變臉，說不可以穿。林心如笑著說：「她爸爸很阻止她穿婚紗這件事情，不想要她太早結婚。」十足寵女狂魔。