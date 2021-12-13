《拳王》張振朗諗過做業餘拳手　一個原因卻步

無綫小生張振朗為無綫台慶劇《拳王》喪操變「肌」佬，為準備泰拳拳手呢個角色，事前佢狂睇拳賽片做功課，務求令自己有真實感。問到佢最叻出邊招？佢抵死笑話最叻中拳：「我嗰個角色係一個忍耐力好強嘅人，雖然係會打番人，但個比例係七三，七係中拳、三係出拳！我成日都畀人打到瞓低！拍呢一套劇食嘅拳係我呢三世加埋嘅拳，根本未試過畀人打！未試過但覺得好好玩。」

拳腳冇眼，問到拍攝期間有誤中對手拳而受傷？有「地獄黑仔王」之稱嘅佢笑話今次行運，少少瘀係好正常，最重要係保得住塊面：「有拳套畀我哋去擋，但係腳就好得意，泰拳係拳腳踭膝，有陣時係用上五吋下五吋去擋，就未必係每一個對手都可以好清晰、用啱力去到嗰個位，我試過有一啲對手，係唔識就力，真係硬生生咁樣踢落嚟！」續生動描述有次全日拍攝，第一場、第一Take就「中招」：「第一吓用腳去擋嘅時候，咦？嘩！點解會咁嘅？跟住，OK！冇辦法，都要繼續去，點解咁痛嘅？唔理啦！我就送番一嘢畀佢！現場有好多演員都係做觀眾，佢哋就話呢一場打得好真，哈哈！」

另外，振朗仲話有次拳賽係同真正拳手比試，上台嗰刻怯到爆，形容對手個樣真係好似想殺咗人咁：「嗰場戲係講佢一拳打落嚟，我冇嘢望番佢，唔知係咪佢哋慣咗嗰個力，以為我有個拳手身形頂得順， Action嗰陣時佢一拳打埋嚟，入咗！跟住我諗住做埋個反應望一望，唔得！即刻瞓咗係地下度，嗰一拳我諗佢已經留咗力㗎啦，只不過喺佢心目中嗰個力度可能得5成，但係我哋呢啲普通人就有成7、8成，我好記得呢一吓，希望可以剪番呢啲NG片出嚟，真係幾好笑！」雖然頻頻食拳，但佢話拍完都真係諗過參加業餘拳賽：「行動前諗深一層，都係靠個樣搵食嘅，冇啦啦打瘀咗第二日返工就唔係咁好啦，不過真係會有咁嘅諗法，幾得意嘅！」

今次飾演拳手令振朗有一大突破，佢話之後想試多啲唔同角色，更渴望做「爸爸」：「盡量唔好畀我成日做埋同一樣嘅嘢，譬如今次由好瘦變好大隻，係一個突破，下次可唔可以做一個打拳嘅肥佬，甚至湊吓仔我都OK。（演過爸爸未？）未演過！仲要係未婚爸爸嗰隻，當係大學畢業嗰啲，湊一個六、七歲嘅仔嘅時候點樣去面對，或者試吓做反派殺人犯，基本上我真係未做過反派，只係做過好多次蠱惑仔。」