主題期間限定店　打造醇酒體驗

臨近佳節，又有藉口聚一聚，無論是小型或大型派對，美酒絕對少不了，近日有多個以酒作主題的期間限定店，客人不單可以開懷試酒，還有不同的服務、工作坊、展覽或優惠等，讓參加者有獨特的美酒體驗。

美酒橫丁

熱愛日本的粉絲，都會知道當地的「橫丁」，這個詞語的意思指當地的小街道，內裏有很多小店、居酒屋和地道美食，一些識途老馬會於放工後到橫丁盡情吃喝玩樂。由現時至2022年1月2日，The Time Sommelier就在銅鑼灣打造一個「時代橫丁」期間限定店，入口以東京涉谷作靈感設計，小巷內有多間小店，天花掛以紅燈籠，還有門簾和汽水機等布置，夠晒氣氛。走到盡頭是酒吧區，內有日式風格的「神之水滴」酒吧和來自九州佐賀的SAGA BAR，各位於此可品嘗到佐賀縣18個酒藏的出品，另外還有過百款清酒選擇。除此之外，還有酒杯展覽區和超過30個品嘗工作坊，讓各位玩得盡興。

威士忌品鑑

經近這幾年的推廣，大家對威士忌都有一定的認識，由12月8日至2022年1月15日，尖沙咀會有「The Glenlivet Bothy Pop-Up – An Experience Beyond Time」限定店，大家於網上免費登記後可體驗整個旅程，包括進入特製小屋參觀品牌歷史檔案，到體驗品酒室行導賞之旅，品嘗指定的威士忌，之後到另一目的地品嘗4款口味的Cocktail Capsules。在限定店內，參加者亦有不同的優惠，如逢周未在限定店選購指定系列，享有免費雕刻服務。消費滿指定金額，會獲贈Cocktail Capsules系列其中1樽。

節慶香檳

每逢佳節，擁有完美氣泡和質感的香檳是慶祝首選。Moët & Chandon由現時至2022年1月2日在銅鑼灣開設期間限定店，店內會有巨型香檳禮盒作裝飾，客人於指定店舖選購品牌香檳，在指定時間內可享用節日限定免費禮品包裝服務，配絲帶、蓋章貼紙和賀卡，送禮自用皆可。同時間，在期間限定店內的指定日子，會提供書法刻字服務，為客人在香檳瓶上刻寫名字，每瓶都獨一無二。

感受生命之水

除了葡萄酒，醇厚的烈酒亦有捧場客。由12月9日至2022年2月28日，中環開設L'Atelier Martell期間概念店，以酒窖設計的概念店放置橡木桶與歷史文檔資料，讓大家了解釀製過程和歷史，店內會展示新出的香港限定版讓大家參觀。除此之外，還有不同的體驗活動如尚特盧城堡虛擬品鑑之旅和VSOP調配體驗等，讓各位有與別不同的感受。