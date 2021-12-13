夾錢賭博被朋友輸清光　許廷鏗只會賭餐飯　

歌手許廷鏗（Alfred）今日（13日）為商場抽獎活動擔任嘉賓，他直認對抽獎禮物電動汽車及新款電話心郁郁，希望趁年尾贏大獎沖喜，但他自嘲從來沒有抽獎運，最威的一次只是中過六合彩安慰獎：「贏咗3個半字，其實我對賭博係有啲抗拒，因為讀書時期個朋友話穩贏，就夾咗200幾蚊，點知全部輸晒！（同鄭欣宜打麻將有冇贏？）我哋唔會玩錢，只係賭餐飯。」

講回最想抽中電動汽車，Alfred指一直以來都是借用屋企車，故好想一嘗做車主滋味：「21歲就已經有車牌，心儀電動汽車夠環保，加上依家自己搞公司，少Book保母車。（有自己車多啲私隱？）做藝人從來都冇乜私隱，但會方便啲，自己對攝影又有興趣，就可以揸去遠少少地方影相。」並笑指自己是安全駕駛者：「可能比較慢，安全嘛！但好驚畀人呠！（電動汽車成百幾萬，最近搵到Full Pay？）太貴啦！我又新手上路，都驚整花，諗住買部幾十萬入門車。」

另外，談及他即將榮升做叔叔，其新婚一年的兄嫂「升呢」做準爸媽，Alfred興奮謂：「阿嫂依家37周，個肚好大！（買咗禮物畀BB？）佢哋已經有好多嘢，唔送住，等佢大個啲認得我先送，咁先抵，哈哈！我之前成日送好多嘢畀我家姐啲小朋友，但依家佢哋大個，一唔聽話家姐就會將我妖魔化，搞到我形象好惡咁，完全唔記得我送過禮物畀佢哋。」