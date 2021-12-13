合約糾紛案︱鄧紫棋申請援引內地專家報告被拒

歌手鄧紫棋（G.E.M.）與前經理人公司蜂鳥音樂的合約糾紛案，雙方互控對方違反合約，兩案合併處理。G.E.M.的代表律師今日（13日）向高等法院法官陸啟康申請，援引有逾百藝人合約的內地律師王軍之專家報告，作為藝人與公司分帳比例的慣例佐證。王軍律師曾處理張學友、謝霆鋒等知名藝人的合約，有飽覽逾百藝人合約的第一手經驗。

而蜂鳥音樂就反對申請，提出藝人合約內容與藝人簽約時的人氣度，以及成功度相關，藝人的議價能力會隨人氣上升而增加，故援引其他藝人的合約做對比的話，亦應援引一些與本案藝人的出道年份、人氣等條件類同的合約。並認為內地專家報告只提供不同藝人的內地合約，對法庭協助不大，及相信內地專家作為律師，基於私隱只能提供刪除所有藝人資料的合約。

法官就質疑內地演藝圈行規未必與香港相同，內地律師也未必會清楚一般香港藝人與公司分帳比例慣例，及考慮涉及其他藝人合約的私隱等問題，認為援引處理香港藝人合約的香港律師會更為理想，故拒絕批准鄧紫棋申請內地律師王軍的專家報告之許可。不過法官對G.E.M.的情況亦深表同情，明白演藝界是專門又獨特的行業，是很難找到人出庭作證，建議她另找受認可的專家，及專家報告草稿。

而鄧紫棋是次申請失敗，需要就是次申請支付對方訟費。預計歷時30分鐘的案件管理傳票聆訊，暫定於2022年2月22日進行。