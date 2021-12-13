本日日本：慶祝30周年！《索尼克》潮物登場

資深Game迷對於1991年在世嘉五代（Mega Drive）登場的《索尼克》（Sonic The Hedgehog，又稱超音鼠）應該不會陌生，這款遊戲是當年世嘉（SEGA）為了抗衡任天堂《瑪利歐》系列而設，憑着主角Sonic的可愛造型，加上遊戲玩法亦夠有趣，推出後大受歡迎，上年更被荷里活改編為真人電影，絕對係世嘉最具代表性的角色。適逢今年係《索》30周年，日本潮流品牌SuperGroupies將推出一系列Sonic的聯乘潮物，包括帽子、背包、手錶與運動鞋，當堂令一眾Game迷興奮。當中以手錶的設計最為奪目，以藍色為主色，錶面印有《索》經典關卡的相關元素，採用膠錶帶亦跟Sonic的動感形象相符。而背包則以藍色與黑色為主，前面有Sonic與金色能量環的圖案，而內籠則印有遊戲關卡的畫面，當堂勾起不少Game迷的回憶。另外，運動鞋的鞋面和內部都有索尼克的圖案及經典格仔，棒球帽則印有索尼克及關卡中的樹木圖案，設計同樣獲得Game迷歡心。所有產品即日起至 2022年1月4日可在網站上預訂。