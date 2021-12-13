遭校園欺凌！鍾柔美靠《聲夢》走出陰霾

由聲夢學員及《盛‧舞者》參賽者主演的無綫歌舞劇《青春本我》昨晚播出第二集，講到鍾柔美（Yumi）與林沚羿（Venus）的前男友劉展霆（Eden）過從甚密而惹女方妒忌，並同時因競選女學生長事宜而遭受校園欺凌，慘被困課室的Yumi在劇中高唱《傻人》。

直播時Yumi坦言現實生活中亦曾遭受欺凌，參與《聲夢》前性格較負面：「我自己經歷冇劇入面咁慘，只係都聽過啲唔好聽嘅說話。我自己之前又負面啲，會因為好少嘢諗好多嘢，又會收收埋埋咁。但自從參加《聲夢》識到呢班朋友，我就慢慢開心番。我細個都驚校園生活，可能之前啲人知我有參與表演，會亂諗我，所以呢個經歷都幫助到我投入角色。」Yumi又感激林君蓮（蓮姐）為她創作了《傻人》，但亦忍不住笑指歌曲難度很高：「開頭收到首歌覺得好難，音域好闊，又好黑暗咁。」蓮姐聞言即笑回：「我要作隻咁嘅歌畀我哋最開心嘅少女喎，我都好迷惘，心諗點寫好呢？」

Venus讚演技好

在劇中打翻醋罈子的Venus則被同場的聲夢學員一致大讚演技好，尤其Venus妒火中燒的眼神，更令Yumi為之害怕，Yumi在直播期間「角色」上身向著對方搞笑謂：「你唔好用咁嘅眼神望住我，我真係會好驚，會驚你殺咗我。」與Eden有感情及分手戲的Venus，笑指能順利完成拍攝全因與對方「唔認識」：「咁樣拍起上嚟可以冇乜戒心。」

至於在第二集播出的女團歌曲《自我推介》，JW（王灝兒）感嘆看畢後「青春返晒嚟」：「我覺得好青春好Cute，搞到我覺得自己都青春咗。」問到眾人在維港拍攝歌曲MV的心情，女團成員搞笑指：「好緊張，好擔心嘥咗個景。呢隻歌我哋排咗兩、三日，但練就係無止境咁練。」