Concert飛設計　BLACKPINK配件月中開售

韓國女團BLACKPINK出道5年紅爆全球,為慶祝5周年不但所屬的YG娛樂有慶祝活動,其他單位也來湊熱鬧。日前配件品牌CASETiFY便宣布與BLACKPINK 攜手推出一系列限量生活產品及電子配件,一眾BLINKs ﹙BLACKPINK 的官方粉絲名稱﹚即日起透過官網登記優先選購名單,待12月21日正式開售當日便能搶先入手!

BLACKPINK | CASETiFY 聯乘系列的設計取材自多首大熱歌曲及其歌詞,包括:《Boombayah》、《Kill This Love》、《How You Like That》等,並在強悍防摔手機殼系列(適用於 iPhone 和指定Samsung手機型號)上以多款搶眼色彩和流行圖案呈現,更提供近 3 米的防摔保護。

BLINKs也可挑選獨家的BLACKPINK 「Ticket Case」,它們分別印上Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四名成員的親筆簽名,並採用演唱會門票設計,別出心裁。另外,聯乘系列另有兩款特色機殼,當中「In Your Area Case」備有個人化設計元素,令每位粉絲能夠擁有個人專屬的世界巡迴演唱會全通行證;而「Photobooth Case」則採用相框設計,可讓 BLINKs們放上置身演唱會一刻的相片以留為紀念。

手機殼以外,此聯乘系列還提供多款Gadget配件,包括:AirPods與AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、MagSafe卡套、無線充電板、手機指環支架、 AirTag掛環、iPad保護殼、手機單肩包,更激罕地設有Nintendo Switch可攜式保護套。

特別一提,CASETiFY趁着系列開售之際,將由12月21日起假中環置地廣場地庫BELOWGROUND設立期間限定店,佔地約1,900 平方呎面積的期間限定店分為 6 個不同部分,內裏布置成BLACKPINK音樂錄像作品中的場景或騷後派對盛況, K-POP迷豈能錯過?

同場加映︰紀錄片開播

為慶祝BLACKPINK成軍5周年,Disney+為香港觀眾於12月15日下午4時帶來紀錄片《BLACKPINK: THE MOVIE》,帶領觀眾自台前至台後,通行無阻地近距離觀賞BLACKPINK最新兩場演唱會,並訪問四位團員成軍自今的心路歷程,保證感動,BLINK們準備定紙巾啦!