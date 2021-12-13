混入C AllStar！欣宜有妄想症：冇入圍都當有獎爭

歌手鄭欣宜（Joyce）與組合C AllStar，今日（13日）為12月16、17日舉行的演唱會進行綵排。訪問時Joyce表示心情緊張，她說：「佢哋夾咗咁多年，我就新混入，超驚呀！」她指幸好成員對她好照顧，又透露到時相方會交換歌唱，令她再次壓力大增：「企喺原唱者隔離唱係好大壓力，大到好需要去廁所㗎，頭先一開始採排冇耐我就突然間要去啦，哈哈！」身旁4子即時回應：「大家咁話啦！」

問到交換歌唱會否難度增加，成員On仔説：「今次欣宜唱我哋嘅歌要比平時更高音，揀嗰陣唔覺，調高咗個音就唔同晒，好少人睇過佢呢面，佢把聲好有張力音域好闊，未有人翻唱過，好感動，佢到時仲會同我哋輪住玩。（欣宜好多快歌，你哋會跳舞？）會揀一兩首佢嘅快歌，到時睇吓有冇驚喜啦。」

唔認係女神

問到Joyce早前電台為她送上郵輪巨型螢幕寫上「PRINCE JOYCE OH MY GODDESS」送驚喜，她表示當刻心情複雜，覺得自己未配，但又很感謝對方，是一份很好禮物，對於獎項，她笑言：「我不嬲都有好大嘅妄想症，就算冇入圍嗰年都當有份，因為無論有冇份我都一樣要擺力度去做音樂，所以每年都會同自己講『嗯！今年係㗎啦！』」