淑女變淫娃　床技頂瓜瓜

好多人與事話變就變，就好似女人心咁難以捉摸。日本AV嘅「豹變系列」就係以瞬間變面為主題，不過就唔係話女優突然變咗做豹妹，而係講佢哋外表斯文，見到男人就變成淫娃，捉住對方瘋狂激戰，誓要榨乾為止！

突然破冰

喺DAHLIA出品嘅《美麗又冷靜的職業淫亂美人》中，美乃雀係一位冷傲又工作能力超高嘅冰美人，喺公司好多男同事都對佢又敬又畏，但其實阿妹並唔難相處。有一晚，男同事大雄同美乃雀一齊開OT，而大仔趁阿妹出去買咖啡嘅時候突然色心起，居然拎住雀妹件外套玩手作仔自娛，點知畀美乃雀發現，令大雄又驚又尷尬，不過阿妹不但冇嬲，反而上前為佢吹奏一曲！原來美乃雀一直感到寂寞難耐，自此之後，挑起咗佢嘅癡態，除咗成日勾引男同事上床，實行寓工作於娛樂！

好色女上司

喺WANZ推出嘅《色氣女上司相部屋NTR》入面，美熟女妃光莉帶同男下屬翔太一齊出外見客，之後因為天色已晚，於是兩人租住一間溫泉旅館過夜，仲買咗幾罐啤酒暢飲一番。由於妃光莉一向都好嚴肅，所以翔太對住佢亦戰戰兢兢，不過情況好快就出現變化，莉妹發現翔太成日偷望自己，仲見到對方用手機偷拍，就意識到翔太對自己原來一直愛慕，加上酒精催化下，慾火再控制唔住，一手就拉住翔太瘋狂激戰，由夜晚砌到天光之餘，仲可以中出收場添！

扮豬食老虎

Moodyz推出嘅《害羞下屬豹變真面目相部屋》，講述七澤米亞係一間公司嘅小職員，性格怕醜，有一日，佢主動請求已婚男上司將暉帶佢出差，之後就借頭借路去溫泉旅館住一晚。將暉食完晚飯之後飲咗杯酒，跟住就返入房瞓覺眼，點知半夜扎醒後，發現自己畀人綁住雙手，呢個時候米亞終於露出淫娃真面目，將暉起初顯得抗拒，但係米亞實在太姣太主動，最後都係抵抗唔住同阿妹瘋狂大戰起嚟。原來米亞根本就係扮豬食老虎，一早對將暉嗒糖，今次成功得米！

簡評

好多人一翻轉豬肚就係屎，而索女突然話變就變就未必係壞事，好似今日為大家介紹嘅「豹變系列」班女優咁，由斯文淑女變成無男不歡。當中本仙最鍾意美乃雀主演嘅《美麗又冷靜的職業淫亂美人》，一來雀妹本身係一位冷艷美人，扮演嚴肅女高層真係入型入格，二來變身成為癡女之後真係淫到出汁，除咗喺辦公室同男同事鬼混，仲喺餐廳出手勾引客人，繼而玩埋3P激戰，夠晒刺激又過癮。