打破「阿妹條款」！張惠妹相隔7年重返小巨蛋唱足12場

譽滿華語樂壇的天后張惠妹回來了！「阿妹」張惠妹在今天（13日）即踏正出道25年的日子，宣布會在明年4月於台北小巨蛋舉行演唱會，繼2015年烏托邦演唱會後，相隔7年重返小巨蛋！是次個唱開足12場，阿妹打破2015年連開10場的紀錄，並一早「落閘」，表明絕不加場。阿妹說：「雖然在全世界巡迴一百多場，但是最懷念的還是在小巨蛋的氣氛和感受！」至於個唱有何亮點，她大賣關子：「厲害的來了！」同時她說十分珍惜返小巨蛋開騷機會外，她更說：「不要邊賣邊加場造成歌迷購票的困擾！」

超過63分貝立刻斷電

由於當年在小巨蛋唱到《三天三夜》一曲時，全場樂迷又跳又叫，致場館附近的民居及里長抗議投訴聲浪及震動過大，故阿妹之後申請小巨蛋開騷曾遭拒絕，當時松山區中華里里長曾說：「以前搖過一次，不能再讓你搖第二次！」而小巨蛋之後增訂被形容為「阿妹條款」的防震規範，一旦場內震動超過63分貝，即算是超標並立刻斷電。

身為阿妹的經理人陳震川今日說近年先後申請了5次才成功「過關」，獲准在小巨蛋開騷，製作團隊已跟館方及里長開會協調，至於屆時有何「防震措施」，他說會呼籲樂迷以拍手來代替「身體跳動」，續說因於疫情問題，故是次巡唱只在台北一站，暫時未敢在其他國家定場地。另外，台北市長柯文哲被問到會否就阿妹個唱有新規定，他說已檢討過小巨蛋的避震程度，但未知效果如何，要給阿妹唱一次看看成效，問到會否禁阿妹唱《三天三夜》，他說應該是要小巨蛋的設備改到不怕阿妹唱這歌才對。