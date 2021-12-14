【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十一丙申火成日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、拜師

忌：動土、安床、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

職場環境有變，人事出問題，無力感驟增。

金牛座

被突發事故殺個措手不及，宜向友人求助。

雙子座

心情欠佳，不妨放慢腳步，讓自己靜一靜。

巨蟹座

處理人際關係出了問題，感到有冤無路訴。

獅子座

腦袋被各種問題佔據，謀事容易陷入僵局。

處女座

財務被意外開支拖低，宜檢討理財策略。

天秤座

事業運上升，行動力強，沒有問題難倒你。

天蠍座

做人沒必要時刻戴上頭盔，以免令人反感。

人馬座

受負面情緒打擊，事業發展陷入瓶頸位。

山羊座

幫助有需要的朋友無可厚非，但要量力而為。

水瓶座

被瑣事纏身，只想拋開煩惱，盡情玩樂一番。

雙魚座

魅力十足，能夠在別人心目中留下良好印象。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）狗 心情差

鼠

人緣運佳，出席社交場合可結識新朋友。

牛

精力旺盛，做事得心應手，可遠離煩惱。

虎

是日沖煞，頭頭碰着黑，謀事不可大意。

兔

工作繁重，壓力漸大，幸獲朋友伸援手。

龍

工作效率高，表現可圈可點，易得賞識。

蛇

社交運好轉，有機會遇上你的人生導師。

馬

桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

羊

做事嚴謹，精益求精，但切記量力而為。

猴

正財運佳，只要努力耕耘，收穫不會少！

雞

身心狀態差，抗壓力下降，宜找人傾訴。

狗

情緒不穩，處理錢銀問題容易意氣用事。

豬

渾身不自在，工作進展慢，宜好好休息。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

幾時還神好？

新年將至，又是還神的時候了，早一輩的人比較多於冬至前還神，因為古人有種說法，冬大過年，做冬比食團年飯更為重要，所以還神往往會在冬至之前進行。

現在，很多人會在立春或農曆過年前還神，而不論農曆新年在立春前或後，立春是新一年的開始，所以還神在立春前便可以了。

還神除了要誠心外，如果在這一年曾經祈求過神明某些願望，而該願望已經實現，就要跟隨許下的承諾，作出相關的答謝。否則便成為了老賴，神明會作出懲罰的，而之後再請求的任何事情，也不會靈驗。

如果可以，還神最好選擇吉日，可以在《通勝》上看到，宜祭祀的日子便是。但想選擇符合自己命格的還神吉日，也不是太難，依照以下方法就可以做到，以自己出生年份的最尾一數字去推算，例如1980，以0字去看，1987年以7字去看。凡0、4、8尾出生者，丑、未是吉日。5、9尾出生者，申、子是吉日。6、7尾出生者，亥、酉是吉日。2、3尾數出生者，卯、巳為吉日。根據自己的吉日，在《通勝》上找出相關的日子，而又沒有忌祭祀、祈福、四值四離等日子便可以。