朱智賢做食腦阿嫂晒母愛　張寶兒為型男「從良」

由羅永賢監製、視帝陳豪、胡定欣、蕭正楠、張寶兒、朱智賢（朱朱）及張曦雯等合演的無綫新劇《破毒強人》即將開拍，多位演員在劇中都有新嘗試，最令他們開心的是劇本早已有齊，定欣前日就在社交網晒劇本，表示正在「做功課」。至於張寶兒及朱朱努力刨劇本，接受越級挑戰，分屬好友的她們日前更相約歎Tea，順便交流角色。

一口氣刨劇本

監製羅永賢受訪時坦言，今次找寶兒演出是因為看到她在《星空下的仁醫》表現相當不俗，所以安排她演重要角色再作挑戰，飾演時事主播的她會貫穿男主角陳豪及蕭正楠等之間。寶兒大讚劇本出色，忍不住一口氣看了27集。提到之前在劇集《OPM》都是飾演傳媒，她說：「之前係財經記者，今次係時事記者，今次角色會更深層次，好似局中人一樣。初頭聽古仔時，監製話我今次係做衰人，但之後會變好，但睇完劇本後覺得角色一啲都唔壞，因為我明點解佢要咁做。可以同咁多前輩有對手戲，真係好期待，而且私底下同定欣、朱朱都好好朋友，所以開工時應該好開心！」

父女變夫妻

至於朱朱笑言上次與蔣志光在《食腦喪B》演父女，今次竟搖身一變演兩公婆，反差甚大，更透露會首次演母親角色：「今次造型比較特別，仲試緊，不過今次角色同以前唔同，以前強勢啲，今次有氣勢之餘，仲聰明、成熟啲，因為角色有3個小朋友。」