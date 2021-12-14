爭做一姐！珊迪娜布洛為乜與茱莉亞羅拔絲反晒面

娛樂圈紅星之間不和周時都會發生，不過好似荷里活兩位A級女星珊迪娜布洛（Sandra Bullock）和茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）般為爭角色而「面左左」咁就真係比較少有！

兩位荷里活阿姐不和的傳聞多年來「甚囂塵上」，她們差不多同期出道，從影不久茱莉亞就憑賣座愛情喜劇《風月俏佳人》（Pretty Woman）上位，成為新一代影壇「甜心」！至於珊迪娜後來就憑與奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演的動作片《生死時速》（SPEED）中「傻大姐」角色而成名。之後她接拍愛情喜劇《暗戀你，暗戀妳》（While You Were Sleeping）而奠定「影壇甜心」的地位！

正所謂「一山不能藏二虎」，由於兩位巨星都是走同一路線，所以好多時都出現爭角色的情況！曾有段時間珊迪娜後來居上風頭蓋過茱莉亞，後來茱莉亞憑《真的想嫁你》（My Best Friend's Wedding）的「奸角」令事業反彈，即令迪士尼轉呔，將原本選定由珊迪娜主演愛情喜劇《走佬俏佳人》（Runaway Bride）的計劃改變改由「當紮」的茱莉亞任女主角！

進入2000年，珊迪娜的事業一度走下坡，茱莉亞靠劇情片《伊人當自強》（Erin Brockovich）首奪奧斯卡影后寶座。不過好景不常，沒兩年又因選錯片包括與畢彼特（Brad Pitt）合演的《愛情請槍》（The Mexican）票房受挫。而珊迪娜「食住上」憑最煞食的愛情喜劇片種《求婚的惡魔》（The Proposal）奪回票房女王的位置。接着就憑劇情片《守護有心人》（The Blind Side）捧走奧斯卡金像影后寶座，成功挽回面子！