東方日報C1：遲到王張景淳遭曾勵珍掃場正法

《愛．回家》之前連日趕拍「龔水戀」及「蓮輝戀」結婚戲，更定於本月27日起一連3日播出。高層曾勵珍向來重視此劇，據知劇中出現兩大「遲到王」，令珍姐怒闖錄影廠訓話，矛頭更直指張景淳及林淑敏。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》成為劇集長年收視之冠，劇迷相當支持，長期穩佔20點以上收視，完全拋離其他2線劇。劇中多對CP都甚受歡迎，包括「熊若水」呂慧儀與「龔燁」張景淳的「龔水戀」、「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑的「蓮輝戀」，據知無綫將安排本月27日起一連3日播映兩對戀人的大婚戲。為了幫助宣傳，呂慧儀及張景淳都有於社交平台分享拍攝花絮「玩劇透」，更再次引爆「龔水黨」的注意，為兩人特意安排一連串應援活動，不但於巴士站燈箱、車身廣告見到其蹤影，兩人更登上大型廣告牌，「龔水黨」應援方式絕不比MIRROR輸蝕。

不過，由於高層相當重視這幾集戲，寄望可再力谷更高的收視點，故拍攝時劇組都比平時提高警覺，奈何有指劇中經常有人遲到、工作懶散及顧住食嘢，當中兩大「遲到王」矛頭更直指張景淳及林淑敏！兩星期前，高層曾勵珍晨早於其辦公室一怒之下親自跑到錄影廠「掃場」，據知當時在錄影廠的演員正正就只得呂慧儀及張景淳，兩人即場被珍姐訓話，全廠嚇到震。

而呂慧儀昨日被問到珍姐落廠及拍檔張景淳是「遲到王」一事時，她沒有正面回應，只說：「我哋好認真完成每場戲，呢種熱血及士氣從來都冇減少過，希望能畀喜愛我哋呢套劇嘅朋友輕鬆快樂半小時娛樂，亦希望大家繼續支持我哋！」至於張景淳則沒有正面回應被珍姐訓示一事，只說多謝粉絲支持。

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