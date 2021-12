Critics’Choice提名公布　史匹堡新作橫掃11獎最多提名

繼《第79屆金球獎》公布提名名單後,另一影視界盛事《第27屆Critics’Choice頒獎禮》(CCA)亦於香港時間昨晚公布電影獎的提名名單。結果於金球獎獲7項最多提名的堅尼夫班納(Kenneth Branagh)新作《貝爾法斯特》(Belfast)和史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的歌舞片新作《西城故事》(West Side Story)同獲11項最多提名暫時領先!

《貝》除了與《西》爭奪最佳電影、最佳導演等獎之外,《貝》的兩位男星占美杜倫(Jamie Dornan)和Ciarán Hinds繼金球獎之後再獲最佳男配角提名。影片亦獲最佳群體演出提名。至於《西》女主角Rachel Zegler亦繼金球獎之後再獲提名,她於CCA獲最佳年輕演員提名。而最特別就是在原版《夢斷城西》中飾演Anita的90歲女星Rita Moreno,亦憑新版中的角色Valentina獲提名最佳女配角,而飾演Anita的Ariana Debose亦同獲提名與她爭獎!影片亦獲最佳群體演出提名。

而於金球獎同獲7項提名的新西蘭女導演珍甘比茵(Jane Campion)Netflix電影《犬山記》(The Power of the Dog)和科幻大片《沙丘瀚戰》(Dune)各獲10項提名緊隨其後。

其他主要獎項提名方面,差不多與金球獎一樣。「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)憑《犬》提名最佳男主角與《王者世家》(King Richard)的韋史密夫(Will Smith)和《馬克白》(The Tragedy of MacBeth)的丹素華盛頓(Denzel Washington)等爭獎。至於影后方面,《史賓沙》(Spencer)的姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)、《GUCCI名門望族》(House of Gucci)的Lady GaGa、《Being the Ricardos》的妮歌潔曼(Nicole Kidman)以大熱姿態獲提名。古天樂有份投資的Netflix動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs the Machines)亦獲最佳動畫提名。CCA將於香港時間下月10日早上舉行與金球獎「撞期」。

《第27屆Critics’Choice頒獎禮》部分提名名單:

最佳電影

《王者世家》(King Richard)

《犬山記》(The Power of the Dog )

《沙丘瀚戰》(Dune)

《貝爾法斯特》(Belfast)

《CODA》

《西城故事》(West Side Story )

《毒心術》(Nightmare Alley)

《夢想期限tick,tick... BOOM!》(tick,tick...BOOM!)

《甘草薄餅》(Licorice Pizza)

《千萬別抬頭》(Don't Look Up )

最佳男主角

丹素華盛頓(《馬克白》)

韋史密夫(《王者世家》)

班尼狄甘巴貝治(《犬山記》)

安德魯加菲(《夢想期限tick,tick ...BOOM!》)

尼古拉斯基治(《Pig》)

Peter Dinklage(《情聖西哈諾》(Cyrano))

最佳女主角

Alana Haim(《甘草薄餅》)

姬絲汀史釗活(《史賓沙》)

妮歌潔曼(《Being the Ricardos》)

Lady GaGa(《GUCCI名門望族》)

Olivia Colman (《失去的女兒》)

謝茜嘉積絲婷(《Eyes of Tammy Faye》)

最佳男配角

Kodi Smit-McPhee (《犬山記》)

Ciarán Hinds(《貝爾法斯特》)

占美杜倫(《貝爾法斯特》)

Troy Kotsur (《CODA》)

謝勒力圖(《GUCCI名門望族》)

J.K. Simmons (《Being the Ricardos》)

最佳女配角

姬絲汀鄧絲(《犬山記》)

Caitríona Balfe (《貝爾法斯特》)

Aunjanue Ellis(《王者世家》)

Ariana DeBose (《西城故事》)

Ann Dowd (《 Mass》)

Rita Moreno (《西城故事》)

最佳群體演出

《貝爾法斯特》

《千萬別抬頭》

《甘草薄餅》

《犬山記》

《西城故事》

《復仇之淵》

最佳導演

Denis Villeneuve(《沙丘瀚戰》)

史提芬史匹堡(《西城故事》)

堅尼夫班納(《貝爾法斯特》)

珍甘比茵(《犬山記》)

保羅湯馬士安德遜(《甘草薄餅》)

哥連慕迪多奴(《毒心術》)

最佳外語片

《Drive My Car》(日本)

《Flee》(法國)

《A Hero》(丹麥)

《The Worst Person in the World》(挪威)

《上帝之手與我》(The Hand of God)(意大利)

最佳動畫

《奇幻魔法屋》(Encanto)

《盛夏友晴天》(Luca)

《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon )

《Flee》

《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs the Machines)