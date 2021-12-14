【心理測驗】藏在保險箱的職業指引

天生我材必有用，世上不是人人都是天才，亦沒有百分百的蠢材，常說上天給你關了一道門，就會幫你開一扇窗，只有在自己擅長的領域才會閃閃發光。如果現在的你對前途迷惘，又或對現時的工作感到力不從心，不如先從自己入手，看看到底哪個職業的方向更適合自己的個性與能力，日網「カナウ」早前推出的一個職業心理測驗就在網上流傳，既然未找到出路，玩一玩、試想一個新的可能都無妨。

【問題】

假設你面前有一個保險箱，你覺得它裏面放了甚麼呢？

A.一筆足以令人大玩特玩的金錢

B.璀璨奪目的珍貴珠寶

C.有着重要資訊的機密文件

D.空空如也，甚麼都沒有

【結果分析】

A.按章工作

選擇一大筆金錢的你，適合從事於品質管理、公共安全等相關的職業，按章工作對你來說似乎是一種天職。此外，你亦有着抗拒任何誘惑的強烈意志，作每一個決策時都會非常謹慎。對於交給你的任務，你會充滿動力且有強烈的責任心，身邊人對你的評價亦較好，但切忌太過獨斷獨行。

B.刺激為上

認為保險箱藏有珠寶的你，追求「閃閃發光」的人生，適合有各種刺激的職業，如記者、攝影師、主播、配音員等；因為你保持着對事物的好奇心、挑戰的勇氣和行動力。從每一件工作或任務中所得到的知識或觀點，會令你充滿成就感，同時經歷亦有助於你的成長。然而，如果你對某件事太過熱情，就會在不知不覺中花費了很多金錢，因此不妨多與有管理能力的人合作。

C.輔助別人

你擅長於發掘他人的內在，最適合秘書、管理及幼兒教育等職業。敏銳而心思細膩的你，擅長發掘他人的優點、長處，並協助他們發揮自己的潛能，根據你的業績，通常會被分派到一個需要負責任的崗位，但如果你過於在意別人的評價，只會令自己更坐立不安，這一點需要注意。

D.從無到有

空空如也也代表無限可能，有這種想法的你最適合從事研究、開發及探索的工作，因為你擁有耐性、不會輕易放棄，以及不怕失敗的精神，令你可以長時間專注地處理一件事情，並且取得好成績。周圍的人都很欣賞你的才能，但凡事不要過於執着於結果而忽略了與人的相處之道。