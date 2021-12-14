全民造星IV︳民選最佳評判係佢？連欣宜都敢寸

ViuTV節目《全民造星IV》現正熱播，除咗一班參賽者惹熱議，就連評判嘅表現都備受關注，而喺第四輪擔任評判之一嘅DJ余迪偉，近日就獲網民選為今季最佳評判，全因佢Mean得嚟又夠中肯，有嗰句講嗰句，連評判團嘅鄭欣宜、馮允謙都夠膽炮轟，一律冇情講！

網民列出佢5大Mean位，第1，佢喺Alice及Karen扮「綠茶婊」表演時，指呢類演出好難拿捏，形容變得乞人憎，但就讚兩位選手做到得位，笑指「你哋嗰兩個『吹咩態度』做得好好，又夠Match唔會搶咗對方，我直情諗起嗰啲金髮美女，我諗起鄭欣宜」，暗寸欣宜「八婆」，評語好笑得嚟又夠實在。第2，欣宜喺做判決時遲遲落唔到手，余迪偉再度出口寸欣宜唔好揼波鐘：「你唔好懶糾結咁啦，聽朝先拍完㗎啦！」

第3，A組嘅安希婷唱唱吓歌突然爆喊，余迪偉直斥：「你喊乜啫？」，直指佢不但唔能夠感動其他人，反而因為爆喊影響演出。第4，B組成員表演《未知道》時，加插咗唔少代表昔日演出嘅回憶，可惜因當時節目尚未出街令一眾評判毫無共鳴，余迪偉即再次動怒，鬧爆指：「你哋會知道，我哋今日坐喺度做評判，係冇睇過你哋之前嗰啲表演㗎嘛，我哋睇嗰陣時冇共鳴，對你哋嚟講呢個好感動，之前做過呢啲嗰啲，跟住依家畢業啦咁樣，未畢業㗎，對我哋評判嚟講。」

第5，B組首輪表演，在座嘅歌手評判睇得太投入，完全冇評過歌唱方面，余迪偉即時向其他評判施壓：「問題係歌唱部分，我唔知點解前面三個歌星都冇評論歌唱技巧，東東係好勁，但對唔住，唱得實在唔夠好，聽唔到你唱乜！」