「衰人院長」夠入屋　海俊傑恨攞最佳男配角

藝人海俊傑最近頻頻有劇集出街，由《把關者們》的大惡人、到《星空下的仁醫》的奸詐上司，再到近期《十月初五的月光》的暖男爸爸，他都一一拿捏到，演技大獲好評，在《萬千星輝頒獎典禮》更憑《星》及《十》獲提名「最佳男配角」，亦憑《星》獲提名「我最喜愛電視男角色」及與龔慈恩獲提名「最受歡迎電視拍檔」等。對於獲提名，他表示很開心：「今次係我第一次有份提名角逐，仲要係五項提名。如果問我最想得到嘅獎項，就係最佳男配角，係《星》院長一角， 因為我好喜歡院長呢個角色，估唔到出街會有咁大回響，令人又愛又恨。（恨攞獎？）如果問心當然想攞獎喇，因為得到獎項係對我咁多年演戲嘅肯定，不過都係平常心，今年參與咗幾部劇集都有份提名，拍攝過程都好開心，希望嚟緊有更多不同類型嘅角色可以試。」

講到他飾演壞人睇到觀眾咬牙切齒，出街時更被觀眾稱為「衰人院長」，問他喜歡演奸角還是暖男？他坦言：「其實咩角色都有發揮，但如果要揀，我鍾意演奸角多啲，因為演奸戲比較需要時間揣摩，內心戲難度較高。雖然《星》出街嗰段時間我成日都畀人話係好衰嘅院長，但開心嘅係我嘅演出令觀眾有深刻印象同得到大家嘅肯定。」他又笑言希望憑《十》祝展輝一角挽回少許暖男形象：「當中劇情複雜嘅關係，亦第一次有個廿幾歲嘅女，所以都有啲挑戰性，希望呢個角色可以入到屋。」