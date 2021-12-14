《蜘蛛俠》男女主角　私下穿搭超吸睛

相信各位Marvel迷都知道《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）即將會在12月15日上映，這次的劇情承接上集，蜘蛛俠的身份曝光後全世界大亂，於是蜘蛛俠向奇異博士求救，繼而發展出連串故事。曾經在5部Marvel電影裏面扮演Peter Parker蜘蛛俠的Tom Holland，他的蜘蛛俠形象已經深入人心，大家可能都以爲他私底下穿着都會跟Peter Parker一樣，其實不然。而他的時尚Icon女友Zendaya更是跟電影中的形象不一樣，日常的她有非常性感的視覺系穿搭。欣賞電影之前，我們不妨先看蜘蛛俠的日常過吓癮，好好了解這位英國小紳士以及他女友的私服風格！

Tom Holland本人的聲音非常溫柔，聯想到他本人只有25嵗，而且是英國人，腦海裏就立刻有英國紳士穿西裝、學院針織衫的畫面。從他的社交帳號看，他的私服不乏格紋、針織、畫家帽的經典元素，整體風格偏向沉穩。而時尚Icon女友Zendaya則是走大膽性感路線，身高有178CM、模特兒身材的她一向勇於挑戰各種難以駕馭的造型。迷你裙、露背裝和低胸裝，將衣服襯托得超級高級，完全沒有露肉帶來的低俗感。她的一頭深啡色長髮和小麥色皮膚看起來超級有質感，搭配她對挑選時裝的品味，難怪每次行紅地氈，Zendaya都能成爲鎂光燈下的焦點。