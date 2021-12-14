造星IV 25強︱Karen被淘汰　欣宜嬲爆靠花姐安慰

昨晚（13日）播出的一集《全民造星IV》由A組勝出，結果B組的Karen淘汰出局，面對「畢業」這個殘酷現實，Karen喊着講畢業詞，她形容自己由一個好無態度的Rapper，在比賽裏面成長，及認識好多新朋友，她說：「冇諗過讀讀吓Law，自己做嘅音樂擺咗上呢個舞台，原來有人欣賞有人鍾意，如果有自己想做嘢，自己想講嘅嘢就出去試吓，唔試唔知，因為係冇嘢好輸。」釗峰對Karen被foul也忍不住問：「我係咪撳錯呀？」之後釗峰和馮允謙在走廊跟Karen面對面傾偈及加以鼓勵，馮允謙覺得她只是20歲，才是人生開始，欣宜比Karen更傷心，認為制度好殘忍，花姐上前安慰，安撫欣宜，欣宜愈聽愈傷心說：「嬲咗，嬲咗呢個遊戲。」

之後輪到許廷鏗A組晒冷表演畢業作品《無力也請相信》，隊長CK表示全隊成員投票決定揀選許廷鏗的歌《無力感》改編，許廷鏗說：「佢哋話用呢首歌，我覺得好似送咗份禮物畀我咁，對我嚟講係感動。」綵排時，卻被花姐狠狠地批評感覺不到好勵志，花姐說：「你哋顧住技巧和表演，係失敗的表演者。」欣宜覺得表演整體好睇，還點名讚VAL好突出，馮允謙覺得Ariel寫的Rap很好，而釗峰和馮允謙就同讚Kinki把聲動聽。

梁祖堯B組的項目是《One Night Only》，由方方、馬欣、東東、暐翹、Alice、Gao和榛綦演出，今次由Gao做主角，但向來無私奉獻的她卻不想企C位，不過佢一出場花姐大讚好有型，評判都睇得好開心，欣宜又睇到抹眼淚：「完全冇留力，係搵命博，好感動，想Credit畀跳舞嘅人，因為練一隻舞係要花好多時間，點解成日好似睇唔起舞蹈員？」實行為舞蹈員平反，跳舞也可以感動到欣宜流淚，釗峰亦講到喘晒氣，認為表演有壓台感，好似男生的力量。結果B組勝出，暐翹有得留低，25強誕生。

今集出局的5位分別是Ika、Ashi、安希婷、Karen和東東，Ika表示很不捨，覺得自己還有很漫長的路，初時以為自己的熱血是傻勁，但原來好多人都好熱血；Ashi就發覺自己原來不太適合做幕前；安希婷不感可惜，自言睇得開，沒有覺得唔抵；Karen好感恩可以在台上與專業音樂人交流；東東透露未來打算返去踩滑板及重整指甲業務，還表示會學做戲。許廷鏗自認敗將，但好開心見證隊員成長，自己亦有成長。而梁祖堯表示開闢了一條路給隊員，笑言感到安樂。