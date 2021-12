Kylie C.小背心Big爆衫　同「勁敵」陳嘉倩隔空對決

新聞主播出身、有「嘉倩BB」之稱的陳嘉倩,近年不單當KOL,更在ViuTV做主持及拍劇,人氣一直高企,惟近日有網民卻指她遇勁敵,指現年25歲的人氣女神Kylie C.(鄭杞瑤)無論樣貌、身材、學歷及新鮮度都勝一籌,昨日(13日)陳嘉倩和Kylie C.不約同晒相派福利,被網民笑指是隔空對決!

昨日(13日)是Kylie C.的25歲生日,她網晒2張仙氣及噴血度十足的照片大派福利,她留言:「Believing in yourself is the first secret to success.」(充滿自信心是邁向成功的首個秘訣)相中的Kylie C.身穿小背心,雖然只微露事線,但始終難掩「峰」芒,36E上圍幾乎破衣而出!至於以低胸衫上陣的陳嘉倩,則大玩神秘性感,雖然外加一件外套,但仍見她奇「峰」突出,當然震撼度及吸睛度比Kylie C.低外,她發文同樣和對方一樣充滿正能量:「12月是檢討和學習的月份。」

同樣玩仙氣性感,網民指以「天使與魔鬼混合度」來說,Kylie C.高一班,又指她學歷較高。今年參加ACE Talent模特兒大賽奪冠的Kylie C.,本身是自閉兒童的行為治療師,早年曾攻讀犯罪心理學,並懂多國語言如日文、德文、韓文及西班牙文。至於陳嘉倩其實也不弱,她是香港中文大學英文文學士畢業,以及更是香港浸會大學國際新聞文學碩士。