Kylie C.小背心Big爆衫　同「勁敵」陳嘉倩隔空對決

新聞主播出身、有「嘉倩BB」之稱的陳嘉倩，近年不單當KOL，更在ViuTV做主持及拍劇，人氣一直高企，惟近日有網民卻指她遇勁敵，指現年25歲的人氣女神Kylie C.（鄭杞瑤）無論樣貌、身材、學歷及新鮮度都勝一籌，昨日（13日）陳嘉倩和Kylie C.不約同晒相派福利，被網民笑指是隔空對決！

昨日（13日）是Kylie C.的25歲生日，她網晒2張仙氣及噴血度十足的照片大派福利，她留言：「Believing in yourself is the first secret to success.」（充滿自信心是邁向成功的首個秘訣）相中的Kylie C.身穿小背心，雖然只微露事線，但始終難掩「峰」芒，36E上圍幾乎破衣而出！至於以低胸衫上陣的陳嘉倩，則大玩神秘性感，雖然外加一件外套，但仍見她奇「峰」突出，當然震撼度及吸睛度比Kylie C.低外，她發文同樣和對方一樣充滿正能量：「12月是檢討和學習的月份。」

同樣玩仙氣性感，網民指以「天使與魔鬼混合度」來說，Kylie C.高一班，又指她學歷較高。今年參加ACE Talent模特兒大賽奪冠的Kylie C.，本身是自閉兒童的行為治療師，早年曾攻讀犯罪心理學，並懂多國語言如日文、德文、韓文及西班牙文。至於陳嘉倩其實也不弱，她是香港中文大學英文文學士畢業，以及更是香港浸會大學國際新聞文學碩士。