世紀騙局？「最索梅姨」瑪莉莎湯美奧斯卡攞錯獎

超級英雄大片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider—Man : No Way Home）本周上映，曾被漫威迷封為《蜘蛛俠》系列「最索梅姨」的美國女星瑪莉莎湯美（Marisa Tomei）繼續有份演。雖然她拍戲唔多，但其實來頭不少！早於90年代她曾憑喜劇《妙計扭乾坤》（My Cousin Vinny）中「13點」角色走紅，並以「超級大冷門」姿態勇奪奧斯卡金像獎最佳女配角。後來更一度出現古怪傳聞指奧斯卡頒錯獎給她！

事件源自一名影評人Rex Reed的大膽言論，他於奧斯卡舉行後向外指最佳女配角得主並非瑪莉莎，全因當年頒獎嘉賓已故男星積皮連斯（Jack Palance）因年事已高（74歲），「老眼昏花」無法讀出賽果信封內的真正得獎者，而剛巧在他面前的讀稿機最後出現的就是瑪莉莎湯美的名字，所以他才宣佈由瑪莉莎奪得獎項！

這個傳言傳了好多年，而奧斯卡大會亦曾澄清過指如果讀錯得主的話，根據奧斯卡條例，在場的會計公司代表必得會馬上上台更正宣讀真正的得主。所以「頒錯獎」的情況是冇可能發生，不過「永不說不」，23年後奧斯卡亦試過將最佳電影獎頒錯給《星聲夢裡人》（La La Land），結果鬧出了天大的笑話！