聖誕Hampers　分量十足

聖誕節的日子愈來愈近,大家忙完訂餐廳或外賣後,就要花時間研究送禮。大堆頭節日禮籃固然重量級,有些餐廳或網站因應環保或方便送贈,也改以大型禮盒形式打造。內裏不單有來自世界各地的精選出品,有些更有主題性的配搭,大家可投其所美,揀選合適的用來送禮。

豐盛精緻

暢飲美酒

節日慶祝,除了美食之外,佳釀亦不可缺少。city’super今年推出廿多款聖誕禮籃,當中的「Luxurious Christmas」禮籃,內有法國白酒及香檳、美國紅酒和比利時香檳酸啤酒,讓大家暢飲一番。另外還有24K金箔有氣蘋果汁、馬可波羅茶連茶壺禮盒套裝和深烘焙特濃咖啡豆,連不喝酒的朋友都有選擇。食品方面,有意大利和德國的聖誕蛋糕、糖漬栗子、松露鵝肝、30年意大利陳醋和糖果餅乾等,大家可以Chill飲飲食食。(即日至12月17日可預訂)

「芝」味無窮

芝士一向是佐酒的最佳美食,Classified推出的芝士禮籃,包括有8款芝士連2瓶酒的The Cheese Connoisseur、6款芝士連2瓶酒的The Cheese Master等,當中會提供Crottins de Chavignol山羊奶芝士和Brie de Meaux軟芝士、Parmegiano Reggiano帕爾馬芝士或藍紋芝士等。其他聖誕禮籃如「Merry and Bright」內有金文畢芝士和意大利脆麵包片外,還有熟成16個月白毛豬火腿、粉紅葡萄酒、薯片、朱古力、茶包、文具套餐及餐廳禮券等。另一款「Home for the Holidays」,和「Merry and Bright」內的產品相若,還加入熟成18個月的Comte Reserve du Chamet芝士和CBD朱古力等,「芝」味無窮。(2日前預訂)

素食芝味

除了上面提到的芝士,素食人士想歎好「芝」味也有好選擇,大可以揀選由La Taula推出香港本地手工製作的純素輕食聖誕禮盒套裝,有多款純素、無麩質及無乳製食品,如芝士、餅乾及甜點等,送禮自用皆宜,食完感覺無咁罪惡感添!巴絲打也可以自選配搭,打造專屬的聖誕禮盒。首次購買更可使用優惠代碼NEWCLIENT享8折優惠,筍價歎素芝士,仲可以幫助地球叔叔添呢!

火辣應節

來到冬天,很多人喜歡吃辣暖身,川菜餐廳麻辣燙今年推出高級聖誕禮物籃及迷你聖誕禮物籃,就以香辣的主題作設計,當中有自家辣椒粉及辣醬、辣椒乾、八角、聖誕香料熱紅酒材料包、刀削麵、二鍋頭外,還有禮券等,讓各位火辣過節。(可即日訂購)

健康窩心

聖誕節大魚大肉,偶然都要清淡一點,鴻福堂設計的聖誕甜蜜滋味禮籃,內有社企製作的Hello Cocoa朱古力禮盒、聖誕曲奇‧蝴蝶酥禮盒外,還有健康素湯隨行裝、蜂巢蜜和土耳其果茶茶棒,客人還可用83折訂購。配搭夠健康,又能支持社企。(12月15日前預訂)

日迷必備

日本的美食一向有保證,無論是醬汁、食材或美酒等都有大把捧場客。主打日本酒類和美食的The Eav’s Place,推出限定版聖誕精美禮盒,當中包括有純米吟釀清酒或日本白酒,師傅自家製的秘製XO醬、鱈魚明太子醬和鮟鱇魚肝醬配曲奇,還有花烏冬配自家製冷麵汁,讓各位在家中自行炮製日式大餐。(3日前預訂)

環球精選

喜歡美食又花心的香港人,不妨揀選些集合各地精品的禮盒。Artisan Lounge推出的節日禮籃,紅色盒子內放滿來自世界各地的選材,包括白松露特級初榨橄欖油、伊比利亞黑毛豬火腿、鵝肝醬慕斯、大洋洲區的卡努卡蜂蜜、南極洲的聖誕手工曲奇、非洲的咖啡產品、亞洲特級大紅袍茶、韓國生薑提取物禮品套裝和南美紅酒等,將來自世界各地的佳品囊括其中。(3日前預訂)

法式花都滋味

法國人素來予人特別懂得浪漫,而來自法國的agnès b.今年也推出聖誕節日禮物籃,有The Delight Box、Festive Treat、Santa's Gift、Let's Celebrate、Share The Joy款式,每款都搭配自家品牌的經典朱古力、曲奇、特調茶、特調咖啡、法國葡萄酒或法國香檳,滿載心思之餘,仲要老少咸宜。以Share The Joy為例,就有法國香檳、經典法式甜點禮盒、品牌朱古力果仁醬、糖果包裝朱古力聖誕拉炮、片裝朱古力禮盒、亞麻籽脆米黑朱古力聖誕音樂旋轉罐及聖誕星掛飾朱古力禮盒、聖誕什錦朱古力禮盒、特調咖啡和雜錦松露朱古力禮盒等。

新西蘭直送

提到新西蘭,大家除了想到羊和奇異果外,還想到甚麼美食呢?生活百貨網購平台Eat The Kiwi今年首次推出3款聖誕禮盒,都提供新西蘭的美食。聖誕特選禮盒有梳打糖漿、聖誕特別版混合穀物片、朱古力磚、花生醬、蜂蜜、有機牛油果油和預拌蛋糕製作套裝等。聖誕豪華禮盒有新西蘭清酒、麥蘆卡蜂蜜、有機醬汁、原塊蜂巢蜂蜜等。至於聖誕極上廚師禮盒則有多款肉類,如法式羊架連脂肪、有機走地雞下髀、有機走地雞胸和煙三文魚,3款聖誕禮盒都有網站購物禮券。(2日前預訂)

酒店級心意

歎水療必備

九龍區作為全港最高酒店香港麗思卡爾頓酒店、今年也推出多款節日禮籃,當中兩款矜貴食品禮籃更一出已售罄,幸有還有另類特色禮物籃包括「特級豪華水療禮物籃」及「豪華水療禮物籃」(需3天前預訂),當中包括酒店水療中心專屬TWG茶葉和浴袍、黑木蘭擴香瓶、水療禮券及ESPA精油套裝又或香薰蠟燭及眼枕等。

性價比高之選

由位於旺角的帝京酒店推出的聖誕禮物籃有3款選擇,分別是豪華聖誕禮物籃、尊貴聖誕禮物籃及精美聖誕禮物籃。當中最貴價的豪華聖誕禮物籃也不過千多元,但有西班牙白毛豬火腿片、蘇格蘭煙三文魚、鵝肝批、有機茶禮盒、酒店出品的童話曲奇及蝴蝶酥、聖誕雜果牛油麵包、薑餅人、鹽焗開心果等及伏特加和法國紅酒,抵!簡單而言,一個禮籃已經可以三五知己開派對了!

誠意之作

大嶼山的香港天際萬豪酒店,今個聖誕由糕餅廚師們悉心打造出巨型聖誕薑餅屋,內藏各式各樣的聖誕糖果和禮物籃,2款聖誕禮物籃分別是尊貴禮籃和豪華禮籃,精選高級美食如酒店自家製誠意作的煙熏三文魚X.O.醬、蜂巢蜜、鵝肝醬和香檳等,送禮體面之餘亦盡顯濃情厚意。