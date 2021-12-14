東冲有料到：十分有趣的博物館

泰國有很多不同文化的博物館，以下介紹的可算是另類之選——話說曼谷紅燈區Patpong內一個單位之上最近便開設了一間跟馳名風月區A Go Go Bar（鋼管舞酒吧）相關的博物館，內容由Patpong盤古初開的模樣，到發展成A Go Go Bar及風月場所集中地的經過都詳細記錄下來，當中更會介紹涉及的服務及經營模式，內容圖文並茂，甚至有一些實體模型酒吧設定及Video播放。

雖然跟色情事業有關，但整個地方並非賣弄色情三級，重點其實是提供相關資訊。當然，總會有人覺得如此題材淫穢及核突，但從歷史角度出發，便讓人明白這個地方何解會發展成今日的模樣——原來是越戰過後很多美軍前來泰國，因為種種原因便促成了相關行業的發展……整體而言內容既深入又有趣，由於曼谷已開關的關係，採訪當日在場也看到西方遊客的蹤影，在專人帶領下（可以英文或泰文講解）逐個部分介紹，最後他們看了接近一個多小時，而且表現相當興奮。

其實相關內容既是歷史，亦是當今生活的寫照，藉此也可看到泰國的包容性強及百化齊放，既有文青類的博物館，亦同時有這樣另類的選擇，只要大家抱着平常心、以追求資訊的角度入場的話，定會覺得很有觀賞價值，也令人覺得Amazing。

胡慧冲