東冲有料到：十分有趣的博物館

曼谷紅燈區Patpong最近開設了一間跟馳名風月區A Go Go Bar相關的博物館,內容圖文並茂,甚至有一些實體模型酒吧設定及Video播放。(胡慧冲提供)

泰國有很多不同文化的博物館,以下介紹的可算是另類之選——話說曼谷紅燈區Patpong內一個單位之上最近便開設了一間跟馳名風月區A Go Go Bar(鋼管舞酒吧)相關的博物館,內容由Patpong盤古初開的模樣,到發展成A Go Go Bar及風月場所集中地的經過都詳細記錄下來,當中更會介紹涉及的服務及經營模式,內容圖文並茂,甚至有一些實體模型酒吧設定及Video播放。

雖然跟色情事業有關,但整個地方並非賣弄色情三級,重點其實是提供相關資訊。當然,總會有人覺得如此題材淫穢及核突,但從歷史角度出發,便讓人明白這個地方何解會發展成今日的模樣——原來是越戰過後很多美軍前來泰國,因為種種原因便促成了相關行業的發展……整體而言內容既深入又有趣,由於曼谷已開關的關係,採訪當日在場也看到西方遊客的蹤影,在專人帶領下(可以英文或泰文講解)逐個部分介紹,最後他們看了接近一個多小時,而且表現相當興奮。

其實相關內容既是歷史,亦是當今生活的寫照,藉此也可看到泰國的包容性強及百化齊放,既有文青類的博物館,亦同時有這樣另類的選擇,只要大家抱着平常心、以追求資訊的角度入場的話,定會覺得很有觀賞價值,也令人覺得Amazing。

胡慧冲