魔童用詞失當辣㷫內地網民　袁詠儀漏夜救仔平息風波

藝人張智霖（Chilam）憑內地綜藝節目披《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔之夜》紅遍內地，亦與太太袁詠儀（靚靚）參與《妻子的浪漫旅行》第二季同樣人氣急升，兩公婆留在內地工作，而15歲的愛兒張慕童（魔童）則在港生活，亦和時下年輕一人一樣喜歡透過社交平台與粉絲互動。昨晚（13日）他在限時動態與網友玩「你問我答」，有網友問他喜歡甚麼顏色、是否單身等私人問題，他都樂於作答相安無事，但期間有網民問他：「Are You in China now？（你是否正身在中國？）魔童則上載了一張早前在香港摩天輪拍下的相片，並以英文回答對方表示：「No not right now！」以作表示自己目前正身在香港。可是，這個回覆觸動了部分內地網民的神經，並在靚靚的社交網留言，大罵魔童用詞不當。

靚靚見勢色不對，為了平息風波，即漏夜在社交平台發文澄清，表示：「思來想後，還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上，失言造成了誤解，我們及時發現並立刻進行了糾正，亦對他反覆強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評，我們也已從這次事情意識到問題所在，就是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過。今日我想同大家坦承的是，有些話需要解釋，有些態度從來毋須解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音，這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。承蒙厚愛，感謝大家的包容與掛念！」

今次靚靚火速救仔，不少網民讚她處理恰當，而魔童亦已將相關發文刪除。而「#袁詠儀為張慕童用詞不當道歉#」亦曾一度登上了熱搜三甲。