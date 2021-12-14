申鉉彬證實染疫　劉在石夠果斷防疫情擴散獲讚

南韓新冠肺炎疫情持續嚴峻，「國民MC」劉在石亦於昨日確診，事後有消息指事務所老闆兼老友柳熙烈於日前證實染疫後，劉在石亦接受檢測，因為沒有確診而不用進行隔離，但他仍不敢鬆懈，盡量減少外出及在家中進行快速測試。

他日前本來會參加男星李敬揆女兒的婚禮，但他因為擔心傳播病毒而取消出席，而昨日他到達節目《Running Man》（RM）的拍攝場地之後，因為感到身體狀況有異常，所以沒有落車，並前往保健中心進行核酸測試，最後確診，不少網民大讚劉在石夠謹慎和果斷，避免了疫情在婚禮及拍攝現場爆發。

所屬的Antenna事務所指除了柳熙烈和劉在石之外，其他藝人和工作人員都全部完成疫苗接種，而他們都已進行核酸檢測，沒有人染疫。而《RM》的男星HAHA昨日進行核酸檢測，雖然他今日證實沒有中招，但為了安全起見，決定不出席明日的電台活動。

另外，韓劇《機智醫生生活》的女星申鉉彬今日證實確診，事務所指她已於9月打完2針疫苗，而她一直定期接受檢測，她前日得知被列為密切接觸者，即時進行核酸測試，於今日確診，她現時健康沒有出現異常，已取消所有工作，會遵從當局的指示進行隔離，她有份參演宋仲基主演的新劇《財閥家的小兒子》，但劇組指她還未開始拍攝，所以沒有影響。

而選秀節目《Girls Planet 999》出身的新人女團Kep1er於本月5日因為有工作人員確診而全面停工及接受檢測，其後進行核酸測試，其中內地成員沈小婷和日本成員坂本舞白於今日證實染疫。