本日日本：冬日度假村 玩轉冰天雪地
2021年12月14日 18:00
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日本多間大型度假村及酒店現正推出別開生面的冬日限定活動，為住客帶來驚喜！（互聯網）
每逢冬季，日本多間大型度假村及酒店都會推出別開生面的冬日限定活動，讓大家玩盡冰天雪地！不可錯過的有北海道星野Tomamu度假村即日至明年3月14日推出的Ice Village，除了可入住「冰之酒店」及參觀「冰之教堂」外，今年特別新增了「冰上空中飛索」及製作急速冷凍甜點等有趣活動。另外，東京椿山莊大酒店亦炮製了與別不同的森之極光，而W大阪酒店則有40米高的電子聖誕樹，透過各式燈效將節日氣氛推上高峰。
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挑戰粉雪飛索 製作急凍甜點
作為星野Tomamu度假村每年冬季招牌活動的Ice Village，今年一如以往，於3.2公頃的範圍內炮製了8間圓頂冰屋，分別帶來了「凍冰冰」的酒吧、工作坊、雜貨店及教堂等體驗。而今年最受注目的，莫過於新增滑行約60米的「冰上空中飛索」，可從度假村的展望台一路滑過溜冰場上空，沿途眺望冰之風景，而終點更鋪滿了粉雪，讓人一嘗衝入雪中的痛快！另一新項目「冰之甜點店」則可以-30°C的急凍製作方式炮製朱古力甜點。於明年1月20日至2月28日更會推出1日1組限定、以冰建造的「冰之酒店」，內裏附設冰之露天浴池及冰之休憩空間，更可在星空下享用冰之晚餐。酒店住客可免費進入Ice Village，非住客入場費每位¥600（約HK$41），每項設施另外收費。網址：https://bit.ly/33phFvD
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特色庭園 欣賞極光
有沒有想過在市區看到極光？東京椿山莊大酒店早前推出的「東京雲海」人造場景表演，在庭園噴上水霧營造雲海一般的夢幻景色，即日起至明年2月7日再下一城，於酒店庭園舉行每天7場、各約5分鐘的「森之極光」活動，入夜後從6個不同角度向雲海投射光源，交織成6層彩光，並使用特別鏡頭創造出柔和的光線，令人就像觀賞極光般震撼，配合水池周邊的32個揚聲器發出獨特立體聲效，更有置身於大自然的感覺。活動期間酒店推出住宿計劃，分別有三款客房可選擇，住客亦可選於庭園關閉時獨享極光風景的住宿計劃。酒店餐廳Le Jardin同期推出Aurora Evening Party，讓大家觀賞極光前先用美食熱身。Prime Superior Room每晚¥49,500起（約HK$3,416）。
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100種光線變化 40米高聖誕樹
於今年3月開幕、由著名日本建築師安藤忠雄擔任設計監修的日本首間W酒店「W Osaka」，為慶祝酒店迎接首個聖誕，即日至12月25日在酒店4樓的WET DECK舉行「Electric X'mas Tree 'Light it Up' 」活動，於下午4點至10點期間，每隔45分鐘於酒店西面的牆身會利用激光炮製一棵高40米的巨型電子聖誕樹（每日共8次）！每次過程約為6分鐘，賣點係除了樹身會有超過100種光線模式變化，更會配合充滿節日氣氛的音樂編排及動畫襯托，帶來別具一格的聖誕光與音樂匯演。你可於WET DECK欣賞外，亦可付¥2,000（約HK$138，包一杯飲品）到隔鄰的WET BAR邊飲邊觀賞。