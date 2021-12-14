本日日本：冬日度假村　玩轉冰天雪地

每逢冬季，日本多間大型度假村及酒店都會推出別開生面的冬日限定活動，讓大家玩盡冰天雪地！不可錯過的有北海道星野Tomamu度假村即日至明年3月14日推出的Ice Village，除了可入住「冰之酒店」及參觀「冰之教堂」外，今年特別新增了「冰上空中飛索」及製作急速冷凍甜點等有趣活動。另外，東京椿山莊大酒店亦炮製了與別不同的森之極光，而W大阪酒店則有40米高的電子聖誕樹，透過各式燈效將節日氣氛推上高峰。

------------------------

挑戰粉雪飛索 製作急凍甜點

------------------------

特色庭園 欣賞極光

有沒有想過在市區看到極光？東京椿山莊大酒店早前推出的「東京雲海」人造場景表演，在庭園噴上水霧營造雲海一般的夢幻景色，即日起至明年2月7日再下一城，於酒店庭園舉行每天7場、各約5分鐘的「森之極光」活動，入夜後從6個不同角度向雲海投射光源，交織成6層彩光，並使用特別鏡頭創造出柔和的光線，令人就像觀賞極光般震撼，配合水池周邊的32個揚聲器發出獨特立體聲效，更有置身於大自然的感覺。活動期間酒店推出住宿計劃，分別有三款客房可選擇，住客亦可選於庭園關閉時獨享極光風景的住宿計劃。酒店餐廳Le Jardin同期推出Aurora Evening Party，讓大家觀賞極光前先用美食熱身。Prime Superior Room每晚¥49,500起（約HK$3,416）。

------------------------

100種光線變化 40米高聖誕樹

於今年3月開幕、由著名日本建築師安藤忠雄擔任設計監修的日本首間W酒店「W Osaka」，為慶祝酒店迎接首個聖誕，即日至12月25日在酒店4樓的WET DECK舉行「Electric X'mas Tree 'Light it Up' 」活動，於下午4點至10點期間，每隔45分鐘於酒店西面的牆身會利用激光炮製一棵高40米的巨型電子聖誕樹（每日共8次）！每次過程約為6分鐘，賣點係除了樹身會有超過100種光線模式變化，更會配合充滿節日氣氛的音樂編排及動畫襯托，帶來別具一格的聖誕光與音樂匯演。你可於WET DECK欣賞外，亦可付¥2,000（約HK$138，包一杯飲品）到隔鄰的WET BAR邊飲邊觀賞。