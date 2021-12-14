數口唔精！許廷鏗瘋狂吸金唔知自己搵幾多

歌手許廷鏗（Alfred）與《全民造星IV》參賽者Day（許軼）今日（14日）出席譚仔三哥活動，講到Alfred最近頻頻現身活動搵真銀，他笑言今次多謝Day帶挈：「好多客戶都鍾意將我同啲學員安排埋一齊，今次係我第2次同學員出活動，Day好出類拔萃。（係咪賺咗好多錢？）我冇計，我冇理，交畀家人，我已經打緊兩份工，再計就比較複雜，而且我數口唔精，不過今年好喜出望外，我自立門戶開公司之後，得到客戶支持打咗支強心針，自己獨立後都有好多人留意同支持，今年有個美中不足，喺音樂上未夠多創作，頒獎禮就平常心。」他續指近年樂壇多新血，但以男生居多，希望靠《造星IV》的女參賽者可創一番新景象。

Day未正式出道已參與公開活動賺錢，問到會否增加她贏出比賽的信心？她坦言：「信心冇話好大，信心唔係來自呢啲，係來自練習。（邊個係最大勁敵？）又唔可以話勁敵，大家實力都好勁又靚女，我都係平常心。」她稱讚導師Alfred樣樣皆精，經常教導她們唱歌，又給予很多支持。問到有否找對方睇牙？Alfred笑言：「會畀折扣，但唔會公開講幾多，暫時未有學生搵我睇牙，我好歡迎佢哋，我都有建議佢哋嚟睇牙，從美觀同健康角度嚟講。」