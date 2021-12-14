解救低頭族　按摩三劍俠

今時今日人人手機不離手，常常低着頭難免肩頸痠痛，加上長期注視手機屏幕，雙眼容易疲勞。假如閣下身體有以上問題又沒有時間找醫師按摩的話，坊間又不少Gadget讓用戶自己動手按摩，配件品牌XPower最近就推出了3款按摩小物，一齊睇睇！

紓緩落枕肩頸痛症

先睇NM4智能頸椎按摩儀，頸箍造型的它尺寸150 x 160 x 75mm，重164g，重量跟一部手機相若，並附合人體工學設計，不添頸部負擔。特設4個脈衝按摩熱敷片的它內含專利TENS脈衝技術及微電流按摩技術，有效紓緩肌肉，緩解頸椎不適。按摩模式多達6種，包括刮痧、針灸、推拿、拔罐、揼骨及自動，同時有18種力度，用家可因應頸椎疼痛的程度隨意調校。按摩儀仲提供37-42℃兩級遠紅外熱敷功能，促進血液循環。小記測試當天剛好落枕，用後頸背肌肉緩解不少，而且熱敷片溫度適中，沒有燙傷或燥熱的不適感，效果不俗。

寧靜操作全身按摩

除了肩頸，不少上班人要長期「罰企」，也容易引致其他肌肉問題。MG6是一把超小巧的鋁合金無線按摩槍，尺寸僅116x80x39mm，重310g，細細把放入手袋就能帶出街。設有4種按摩頭及4種強度調較，最高每分鐘擊打3,400次，當中球形頭針對手臂、腰背及大腿小腿；U形頭針對脊椎、跟腱；圓柱頭針對深層組織如經絡；而平扁頭則有助塑形及放鬆大肌肉。另一賣點是運作聲浪只有45dB，唔怕嘈親同事！

放鬆雙眼擊退黑圈

最後試埋EM1眼部熱敷按摩器，摺疊便攜設計僅重140g，並具有快速發熱功能及4級溫度調較，促進血液循環，減低眼部疲勞。試戴所見，其超細纖維內層沒有刮肉或針刺的不適感，熱敷效果則與即棄蒸氣溫熱眼膜相若，更快速放鬆眼睛，也能擊退黑眼圈，而且它10分鐘便會自動關機，使用時毋須計時。

同場加映︰迪士尼按摩枕

最近OSIM聯乘迪士尼推出毛絨設計的uCozy Heart愛心按摩枕，依照人體工學設計的4個按摩點提供雙向揉捏按摩，並借助溫熱功促進血液循環及消除肌肉緊繃痠痛。承托力十足兼質感毛絨柔滑，可放在工作椅或汽車坐椅上使用。