王丹妮帶挈老公孖住吸金　羅孝勇興奮講愛的宣言

藝人王丹妮與丈夫羅孝勇今日（14日）現身活動，期間羅孝勇更講出愛的宣言：「最緊要互相相愛，一起走過高低，牽住對方向前行，手牽手度過一切。」首次以夫妻檔齊齊搵真銀，被問到報酬是否可觀，王丹妮説：「其實咁啱呢個月係我哋結婚一周年紀念，對我哋嚟講特別有意義，錢唔係最重要。（當年老公喺邊度求婚？送幾卡鑽戒？）其實係一份心意，幾大粒唔係重點，因為我哋本身都係鍾意純樸簡單，所以對我嚟講已經係無價。（會點慶祝？）大家工作都忙，但點都會食餐飯慶祝。」羅孝勇補充説：「最緊要係我求婚佢講Yes！當時喺澳洲揸咗5個鐘頭車帶咗佢去一個粉紅色嘅湖，知道佢一直好想去影相。（會唔會買首飾送俾太太？）佢最開心係可以食到一啲好嘢，佢好為食，會帶佢去好食嘅餐廳。」

談到電影《梅艷芳》除令王丹妮走紅，還帶挈老公齊齊搵真銀，她回應説：「唔好咁講，夫妻係應該拍住一齊上，係一Team，今次係因為覺得有意義，平時我哋都好低調，相都少Post，我哋覺得愛情係兩個人嘅事，唔需要成日Post相、一齊工作。（會唔會帶埋個女出嚟接家庭活動？）未有呢個諗法住，最主要睇吓有冇意義同紀念價值先。」被問到會否再生小朋友，她坦言亦有打算，但目前先以工作為重，尚有時間計劃。談到電影能於內地延長放映期，她表示很幸運及感恩，感謝世界各地「梅粉」支持，亦證明大家未有忘記梅姐。