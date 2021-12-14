消失兩年！黃寶欣大病一場諗過輕生

消失幕前近兩年的歌手黃寶欣昨日（13日）現身陳永業主持的節目，陳永業與寶欣相識30年，十分老友，寶欣在節目中首次開腔回應消失兩年的因由，她說︰「近兩年自己好難過，因為大病了一場，要經歷長時間的治療和休息。」提到治療期間的寂寞感，不禁兩度落淚，曾萌生輕生念頭，她說︰「我真的想過死，覺得自己沒有存在價值，仔女已不需要我，好像沒有人再需要自己。」幸有胞姊陪伴度過整個治療過程，子女亦輪流回港相伴，朋友的鼓勵，令黃寶欣的情緒得到紓緩。她從來沒有擔心不能治愈，只是寂寞感令她悲從中來，最近她積極學習陶藝及重拾唱歌興趣，漸漸走出低谷。

陳永業在節目中向黃寶欣道歉，表示自己早知道她患病，但因尊重對方不希望透露情況而裝作不知情。黃寶欣自言性格向來報喜不報憂，不希望令好友擔心︰「今次有很大得着，學懂珍惜朋友、珍惜自由，原來身邊有很多天使，在我病情最嚴重時會義不容辭地出現、鼓勵及陪伴我。」之前不少演唱及出碟的工作，都因為患病而擱置。被問到當年新秀決賽夜於後台哭泣一事，黃寶欣憶述全因被禁穿上特製的戰衣︰「記得那件衫是杜德偉為我設計，還找來出名的裁縫製造，但因為顏色與舞台背景相撞，監製不讓我穿。」沒想過她在後台落淚的情景被經理人趙潤勤看到，才被發掘，她說︰「就是因為我哭，他很喜歡我的這一面，後來更與我簽約。」