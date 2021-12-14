Q：小弟今年二十多歲，兩星期前自慰時摸到龜頭冠狀溝有幾粒芝麻般大的肉色小粒，比龜頭本身的皮膚淺色，附近更長了一排排更細的粒粒，似皮膚起雞皮的樣子，摸落沒有痛腫。因為在三個月前在公廁做過一些事情，以手作仔為主，到射精時那人想吻龜頭也被我拒絕了。現在十分害怕是感染性病，很後悔沒使用安全套。龜頭從沒長出過粒粒，又沒有包皮問題，這是甚麼來的？是性病嗎？是手部不乾淨，例如那人有摸到自己的性器官再摸到我？這情況會痊愈嗎？那些東西會脫落嗎？

阿郭

A：一般而言，手部性行為只屬低度傳染性病的途徑，除非對方已染性病及在過程中雙方牽涉到體液交換，傳染風險便會增加。

以閣下的症狀而言，最有機會是龜頭或包皮位置長出了「珍珠狀陰莖丘疹」，它多發於20至50歲男性身上，龜頭生長出一排或幾排突出小粒，細如針尖狀，大如米粒，顏色通常較原來的皮膚鮮色或淺色，只要沒刻意擠壓損傷，便會不痛不癢，沒分泌物，對排尿、性生活均不會造成影響。

醫學界認為「珍珠狀陰莖丘疹」是正常組織增生所致，與有否進行性接觸並無關係。由於丘疹呈排列形態，密集而量多，男性容易擔心是得了性病，若曾進行不安全性行為更易誘發疑慮。尤其「珍珠狀陰莖丘疹」與一種常見性病「尖銳濕疣」容易被混淆。因為「尖銳濕疣」於發病時，龜頭、冠狀溝、包皮繫帶、尿道口等處也會長出密集成簇的乳頭狀疙瘩，但「尖銳濕疣」稍一觸碰即會出血靡爛，也會持續擴散和惡化，患者感到極為不適，需要立即治療。反之，丘疹屬靜態生長，一般毋須治療，至於它會不會部分或完全消褪實在因人而異，較多情況是丘疹長期無變化，持續生長在性器官的皮膚上。

閣下並無性病病發症狀，較大機會是性器官長出丘疹。由於閣下曾與背景不明人士進行性接觸，最穩妥還是及早去接受檢測。日後若不清楚對方的性背景，為免擔驚受怕和暴露於性病風險，應當保持謹慎警惕，務必使用安全套，不放縱自己進行任何形式的不安全性行為。

李偉儀