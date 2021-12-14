今年首位衝閘出唱片新人！張天賦開音樂會回饋歌迷

樂壇新人MC（張天賦）出道僅半年多人急升，新歌《記憶棉》更勇奪多個平台的冠軍位置，有見及此其唱片公司為他籌備首張個人實體EP《Have A Good Time》，將於月底推出，令他成今年首個「衝閘」推出唱片的新人歌手，而為報答Fans熱烈支持，亦決定舉行發布音樂會親親Fans。

一連兩場的音樂會昨晚（13日）由MC拿着結他自彈自唱內地歌手李榮浩的《喜劇之王》作開場，他笑說剛好今次場地在自己的「成名地」旁邊，所以特別揀選當時參賽期間其中一個表演，帶觀眾回到他的最初。MC一開口隨即歡呼聲不斷，其後他一口氣連唱出道以來所有作品包括《Good Time》、《反對無效》、《Loser》及《記憶棉》，前奏一起更惹來全場Fans尖叫。

期間MC亦有為大家帶來其他歌手作品，如張敬軒的《俏郎君》、Edan（呂爵安）的《一表人才》、自己近期熱愛來自Gareth.T（湯令山）的《勁浪漫超溫馨》等，尾段再帶來近日跟藍仔頭合唱的《聖誕很忙》，又乘機透露之後會跟《聖》作曲、編曲、監製洪嘉豪推出合唱版。音樂會最後一首歌， MC再次拿出結他，率先演繹首次有份作曲的全新作品《時候不早》。

另外，席間MC都有即場跟Fans分享好消息，《反》登上網絡頻道香港2021年度熱門音樂影片第九位，以及某線上音樂排行榜2021最受歡迎大熱歌曲第九位。出道不足一年便奪得如此驕人成績，MC除了感到驚訝之外，亦非常感激Fans一直以來的支持，答應大家會繼續努力推出高質作品，希望繼續互相陪伴成長。而騷後愛錫Fans的MC逐一簽名拍照，首場音樂見面會最後長達4小時圓滿結束。